Bebida sem álcool que deixa a pessoa bêbada é sucesso no Reino Unido

A bebida alcoólica causa muitos prejuízos à saúde, mas estar bêbado ajuda a relaxar e a se tornar sociável. Pensando nisso, uma empresa britânica resolveu fazer uma bebida sem álcool que tivesse o sabor e os efeitos de uma bebida alcoólica de verdade. A GABA Labs, sediada no condado de Hertforshire, no Reino Unido, está fazendo sucesso na Inglaterra, entregando bebidas que oferecem as mesmas vantagens das bebidas alcoólicas comuns, sem a ressaca do dia seguinte.

A empresa foi criada pelo neuropsicofarmacologista David Nutt, um pesquisador com passagens por universidades prestigiosas como a Imperial College London que já foi consultor do governo britânico. Ele desenvolveu uma combinação de ingredientes botânicos que supostamente ativa um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico (ou GABA) no cérebro da mesma forma que uma dose de tequila ou cerveja, a diferença é que seus efeitos só são sentidos até o equivalente a uma segunda ou terceira dose, não tendo o efeito acumulativo de uma bebida alcóolica normal. É impossível “tomar um porre” da mistura.

A linha de bebidas da empresa possui, além de cerveja e espumante, duas variedades de drinks: a Red (com maracujá, tilia, rosa) e a Black (anis, magnólia, laranja, cardamomo, entre outros ingredientes). Uma garrafa do drink de 500ml por exemplo custa cerca de 30 libras (aproximadamente R$ 188). As bebidas da marca Gaba tem caído nas graças da nova geração, que evita o uso de bebidas alcoólicas e a Gaba vem fazendo sucesso inclusive na internet.