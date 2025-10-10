sexta-feira, 10/10/2025

Bebida sem álcool que deixa a pessoa bêbada é sucesso no Reino Unido

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A bebida alcoólica causa muitos prejuízos à saúde, mas estar bêbado ajuda a relaxar e a se tornar sociável. Pensando nisso, uma empresa britânica resolveu fazer uma bebida sem álcool que tivesse o sabor e os efeitos de uma bebida alcoólica de verdade. A GABA Labs, sediada no condado de Hertforshire, no Reino Unido, está fazendo sucesso na Inglaterra, entregando bebidas que oferecem as mesmas vantagens das bebidas alcoólicas comuns, sem a ressaca do dia seguinte.

A empresa foi criada pelo neuropsicofarmacologista David Nutt, um pesquisador com passagens por universidades prestigiosas como a Imperial College London que já foi consultor do governo britânico. Ele desenvolveu uma combinação de ingredientes botânicos que supostamente ativa um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico (ou GABA) no cérebro da mesma forma que uma dose de tequila ou cerveja, a diferença é que seus efeitos só são sentidos até o equivalente a uma segunda ou terceira dose, não tendo o efeito acumulativo de uma bebida alcóolica normal. É impossível  “tomar um porre” da mistura.

A linha de bebidas da empresa possui, além de cerveja e espumante, duas variedades de drinks: a Red (com maracujá, tilia, rosa) e a Black (anis, magnólia, laranja, cardamomo, entre outros ingredientes). Uma garrafa do drink de 500ml por exemplo custa cerca de 30 libras (aproximadamente R$ 188). As bebidas da marca Gaba tem caído nas graças da nova geração, que evita o uso de bebidas alcoólicas e a Gaba vem fazendo sucesso inclusive na internet.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Justiça condena mulher a 31 anos por assassinato e queima de corpo

Milton - 0
Na última quarta-feira (8), uma mulher foi condenada a 31 anos, 4 meses e 10 dias de prisão por matar e incendiar o corpo...
Leia mais

Gestão Marçal Filho vai convocar 210 profissionais para Educação Especial

Milton - 0
A Prefeitura de Dourados anunciou a convocação de 210 professores de apoio aprovados no concurso de 2023. O prefeito Marçal Filho informou que a...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Caravana da castração chega com mais de 300 atendimentos gratuitos

ANELISE PEREIRA - 0
Iniciou nesta quarta-feira (08) em Nova Alvorada do Sul os atendimentos da Caravana da Castração, uma parceria do Governo do Estado de Mato Grosso...
Leia mais

PONTA PORÃ: Prefeitura cria bolsa-banda para incentivar jovens músicos

ANELISE PEREIRA - 0
Lei sancionada pelo prefeito Eduardo Campos garante auxílio financeiro a até 60 integrantes da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capilé A Prefeitura de Ponta Porã...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia