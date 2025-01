Bebê dá entrada no hospital com braço quebrado e mãe confessa agressão em Sidrolândia

Um bebê de seis meses deu entrada no hospital com uma fratura em um dos braços nesta quarta-feira (8), em Sidrolândia – a 68 km de Campo Grande. Segundo o Sidronews, a Polícia Civil foi acionada pelo Hospital Elmíria Silvério Barbosa após a entrada da criança.

Em conversa com a mãe da criança foram constatadas contradições em suas explicações sobre o ocorrido, o que levou a delegada responsável a acionar o Conselho Tutelar.

Representantes do órgão compareceram ao hospital para acompanhar o caso e assumiram os cuidados da criança. O pai do bebê também esteve presente no hospital, sendo informado sobre a situação.

Durante depoimento na delegacia, a mãe confessou que, em um momento de raiva, arremessou a criança contra o sofá, resultando na queda e na fratura.

Após a confissão, a equipe policial acompanhou a mãe até o local do ocorrido para verificar a dinâmica dos fatos, confirmando a sua versão. Em diligências realizadas na residência da família, foi levantado que a mãe faz uso de medicação e apresenta sono profundo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, e os responsáveis poderão responder judicialmente pelo ocorrido.