Balcão de empregos 50+ gera contratações para 16 empresas na Funsat

Chance especial para contratações, foi a tônica da realização de mais uma edição do Emprega CG 50+, nesta quinta-feira (27). Ao todo, o evento disponibilizou 300 anúncios, em intermediação direta com 16 empresas de Campo Grande.

“O nosso objetivo é que todas vagas gerem as contratações, mas cada pessoa encaminhada, tem a sua importância”, falou na abertura da ação o diretor-presidente, João Henrique Lima Bezerra.

Na visita ao balcão de oportunidades, Camilo Medina, de 71 anos, se surpreendeu com a opção diferenciada de obter um novo espaço no Mercado de Trabalho.

“Estava pelo Centro e fiquei sabendo do evento. E gostei da ideia, pois as pessoas mais velhas precisam se mais valorizadas”, falou o candidato que buscava uma seleção de padeiro, profissão que não tinha oferta de recrutamento do Emprega CG, nem no painel geral de vagas. Entretanto, a vinda serviu para orientações da seleção para atendente de padaria, bem como a atualização do cadastro no Sine (Sistema Nacional de Empregos).

Já Eduardo Gomes Ferreira, que saiu do Aero Rancho, morador da mesma região, conseguiu ser escolhido para um novo ciclo profissional. “Já trabalhei em servico pesado, mas nessa idade de hoje, preciso de uma chance com outra característica. Por isso, concorri a repositor, com um atendimento bem ágil do entrevistador da empresa e da Funsat”, relatou o candidato de 66 anos.

Sucesso da iniciativa, confirmado ainda por Cleuza Farias, de 76 anos, que aprova o recado do evento para a sociedade. ” Vai muito além pois mostra que o idoso, produtivo e disposto a trabalhar pode ser aproveitado e ajudar bastante nas empresas. Temos uma experiência que possui grande valor, só que precisam ver isso”, pontuou.

Pensamento, justamente, que inspirou a organização do terceiro evento do Emprega CG 50+, pela Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat.

“Nossas ações temáticas deste programa tem dado muito certo, seja para os parceiros que buscam o recrutamento rápido, quanto para o público. E não poderia ser diferente em mais essa oportunidade ao público idoso. No dia 10 de abril estaremos no Vida Nova com uma ação itinerante voltada a jovens de 17 a 23 anos, sempre inovando na geração de inclusão”, explicou a titular do setor, Denize Morais.

O balanço final do 3°Mutirão Emprega CG 50+ foi de 150 pessoas atendidas, das quais 90% delas se candidataram às seleções imediatas, enquanto 10% desse total optou pela consulta ao painel geral de Intermediação, com as 1.857 vagas do dia, referente a 168 atividades profissionais diferentes.