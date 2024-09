Avanços no saneamento e melhoria da qualidade de vida dos campo-grandense

As obras de esgotamento sanitário em Campo Grande, promovidas pelo programa Campo Grande Saneada, têm trazido melhorias significativas para a população. Em 2024, a Águas Guariroba avançou com mais de 175 quilômetros de expansão da rede de esgoto, beneficiando diversos bairros da cidade.

Essas melhorias refletem diretamente na qualidade de vida dos campo-grandenses. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, o acesso à rede de esgoto pode elevar o salário dos cidadãos em até 250% em comparação àqueles que não têm esse serviço. Neste ano, foram realizadas cerca de 17 mil ligações de esgoto, atendendo aproximadamente 50 mil pessoas com coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, Campo Grande conta com 3.063,50 km de rede de esgoto.

Gabriel Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba, destaca que a universalização do saneamento vai além do acesso à rede de esgoto; ela implica melhorias na saúde, geração de empregos e valorização imobiliária. O compromisso da concessionária com o futuro da população fica evidente no ritmo acelerado das obras, que estão em linha com o cronograma do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município.