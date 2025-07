Autor de desova de corpo em vala diz ter surtado em Terenos

O amante Antônio Cipriano da Silva (48) servidor público de Terenos afirmou ter entrado em surto após a amante, Raquel Perciliano (59) sofrer um infarto durante relação sexual. Em vez de levá-la ao hospital, ele rodou por duas horas com o corpo no carro e o jogou em uma vala coberta com um tapete.

Segundo o advogado Ivan Oliveira da Silva, ele alegou desespero e falta de reação. Ele se apresentou em seguida à polícia, que localizou o corpo com base em sua indicação. O delegado Gabriel Desterro apontou que Raquel apresentava um hematoma no rosto, indicando que ainda estava viva ao ser deixada na vala. Por isso, o caso foi reclassificado de ocultação de cadáver para homicídio culposo.

O corpo estava nu e sem objetos pessoais. A polícia investiga a possibilidade de omissão de socorro e deve ouvir testemunhas nesta semana.