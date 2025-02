Atual diretoria da UCV-MS desmente afirmações falsas e mentirosas sobre a entidade

Na última sexta-feira (07), Jeovani Vieira, presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCV-MS), e Sérgio Nogueira, vice-presidente, participaram do programa Boca do Povo, transmitido pela Rádio Difusora Pantanal FM 101.9. Durante a entrevista, abordaram temas relacionados às eleições para o próximo quadriênio, previstas para o final de março, ainda sem data definida. Os bastidores dessas eleições já apresentam tensão, com polêmicas envolvendo um vereador da Câmara Municipal de Campo Grande. Coringa tem gerado alvoroço ao tentar formar uma chapa para concorrer à presidência da UCV-MS. No entanto, segundo o estatuto da entidade, apenas Câmaras filiadas podem participar do pleito, e a Câmara de Campo Grande deixou de ser associada à instituição. Apesar disso, Coringa tem veiculado críticas nas redes sociais e por meio da imprensa, questionando a credibilidade da UCV-MS. A entidade, por sua vez, continua focada em promover a capacitação de representantes legislativos municipais por meio de palestras e seminários.

*Por B. de Paula FIlho

BOCA DO POVO: Como está a eleição na União das Câmaras?

JEOVANI: A eleição está prevista para o final de março. O período é sempre de movimentação, e já estamos nos preparando. O Governo do Estado também tem acompanhado esse momento, que é de eleições em diversas associações.

BOCA DO POVO: A União de Câmaras trouxe um trabalho importante para os vereadores do interior. O que você pensa sobre a situação de Campo Grande na União?

JEOVANI: Campo Grande não está mais filiada à União de Câmaras. Tentamos várias vezes convidá-los para se envolver mais, mas eles não participaram. Quando a Câmara se filiou, houve um contrato com prazo, que expirou, e não houve renovação. Faltou comprometimento, mas seguimos com nosso trabalho em favor dos vereadores do interior.

BOCA DO POVO: E sobre a atuação da União de Câmaras com os vereadores do interior?

PASTOR SÉRGIO: A União tem um papel fundamental de acolhimento. Fornecemos acomodação e apoio jurídico aos vereadores do interior, que muitas vezes enfrentam dificuldades para resolver questões em Campo Grande. Nossa missão é garantir que se sintam acolhidos e seguros, ajudando tanto na parte técnica quanto no suporte logístico.

BOCA DO POVO: E em relação à sede da União de Câmaras?

JEOVANI: Nossa sede atualmente é pequena, com apenas cinco salas. No entanto, temos vários alojamentos que recebem cerca de 40 vereadores diariamente. Estamos trabalhando para ampliar o espaço, já que com um auditório próprio, por exemplo, seria mais fácil receber todos.

BOCA DO POVO: Pastor Sérgio, quais são as metas para o próximo mandato?

PASTOR SÉRGIO: A meta é visitar as câmaras não filiadas, que são mais de 30. Queremos garantir que todos os vereadores participem ativamente da União, oferecendo capacitação e apoio, especialmente aos vereadores de primeiro mandato, para que possam desempenhar um bom trabalho.

BOCA DO POVO: Jeovani, o que você tem a dizer sobre os comentários do vereador Coringa sobre a União das Câmaras?

JEOVANI: Não estou muito atento às falas dele, mas o importante é destacar que a União tem trabalhado diretamente com os vereadores do interior. Temos uma boa parceria com o Tribunal de Contas e o Governo do Estado, e estamos sempre buscando mais recursos e apoio para os municípios, principalmente nas questões da primeira infância, por exemplo.

BOCA DO POVO: E a eleição da União de Câmaras?

JEOVANI: A eleição está marcada para o final de março. A data exata será definida em fevereiro, em uma assembleia geral.

BOCA DO POVO: Algo mais?

JEOVANI: Quero agradecer pela oportunidade de estar nesta rádio, que é líder em audiência. A UCV-MS, fundada em 4 de abril de 1997, com sede própria na Avenida Hiroshima, 1561, em Campo Grande, representa o legislativo municipal dos 79 municípios do Estado. Muito Obrigado!