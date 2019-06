As Dez Mais

Quarta-feira, 5 de junho de 2019.

Primeira:

Hoje é dia de duas poderosas novenas: A primeira é do Pe. Zé Maria, no Santuário do Bom Jesus, na rua Ângelo Cerenza, no Guanandi: Novena desatadora dos nós. A segunda é da Perpétuo Socorro. Vá e professe a sua fé.

Segunda:

A Câmara vai criar uma: Comissão ‘Caça Fantasma’ para ensacar as chamadas ‘Leis Inservíveis’ que pululan nos seus anais. Haja sacos e sacolas para recolher essa ‘lixaiada’ de leis que inventam todos os dias.

Terceira:

Tesão de prender: Essa volúpia que grassa no Ministério Público chega ser assustadora. Mesmo sabendo não ser possível alguém decidiu mandar prender o PRF. Ricardo Moon, condenado a 24 anos por ter reagido a um atropelamento onde havia dado voz de prisão ao motorista bêbado e drogado. A juíza recusou, até porque o julgamento poderá ser anulado se o caso for aceito para a Justiça Federal.

Quarta:

O problema prisional em Mato Grosso do Sul não é a ação da polícia que prende, mas a Justiça que se nega ao direito de quem já cumpriu pena ter o direito à liberdade. 40% dos nossos presídios são de presos que já deveriam estar nas ruas. O sistema está travado: prende e não solta e isso abarrotado os presídios. Alguém precisa trabalhar para dar um jeito nisso.

Quinta:

A OAB/MS, através da secção de ‘Direitos Humanos’ finge desconhecer que direitos de presos que já cumpriram suas penas estão sendo desrespeitados em nosso estado. A Justiça prende e não solta quem já cumpriu sua pena ajudando com isso a construir uma Pátria de presidiários. Não há falta de vagas. O que existe é falta da justiça prisional cumprir com a parte dela dentro do prazo. Isso é uma vergonha.

Sexta:

Quem está no ‘bico do corvo’ com a CNH dependurada nos 20 pontos e achava que iria perder o direito de dirigir pode ir se alegrando. Bolsonaro mandou decreto dobrando de 20 para 40 pontos o direito de recolher CNHs.

Sétima:

O PDT municipal já decidiu que “sem candidato a prefeito em 2020 o partido não fica”. Entrevista nesse sentido foi dada agora pela manhã no programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9, pelo presidente municipal da sigla Ives Droshig. O candidato pedetista já começou surgir no horizonte.

Oitava:

O Procon/MS vai começar orientar consumidores através da programação da FM-101 diariamente. Um serviço público a mais, que será prestado pelo órgão na bonita voz do seu diretor-superintendente Dr. Marcelo Salomão. Aguardem.

Nona:

Esse noticiário do Neymar já encheu o saco. A moçoila que foi conhecer Paris certamente não imaginaria que o seu turismo pago pelo craque seria de ‘graça’. Quanto a Neymar ele precisa parar com essas patifarias e voltar a jogar bola, que é o que ele não faz há muito tempo.

Décima:

O Hospital Alfredo Abrão que já foi marca de excelente atendimento quando era dirigido pelo amigo Carlos Coimbra, desmoronou seu padrão na gestão do seu atual substituto. Pensava-se que por ele por ser pai de cantor famoso as coisas melhorariam ainda mais, mas o atendimento desmoronou e as reclamações subiram como foguete. “Volta Carlão”.

