As Dez Mais

Campo Grande, 03 de junho de 2019.

Primeira:

Entramos em junho: sexto mês do ano. A meteorologia indica haver grandes possibilidades de que tenhamos um inverno seco. Este mês terá ‘dois’ feriados que cairão nas quintas-feiras: Dia 13 é feriado municipal em Campo Grande: dia de Santo Antônio, nosso Padroeiro; dia 20 Corpus Christi. Dia. Dia 27 é a Festa de N. S. do Perpétuo Socorro. Dia 21 às 11:54 início do inverno. Faltam 211 dias para o final do ano.

Segunda:

Governo federal começa junho injetando na construção civil. Em dinheiro do FGTS será quase R$ 1 bilhão. Três modalidades de financiamento prometem fazer girar a roda do desenvolvimento.

Terceira:

O ministro da Justiça vai desembarcar logo mais ao meio-dia em Ponta Porã se encontrar com o Presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez e com o ministro de Segurança do Paraguai Arnaldo Giuzzio e Patrícia Bullrich da Argentina. A ideia é fazer uma “tríplice” aliança para combater o tráfico de drogas. A Paraná Pesquisas constatou que 59,7% dos brasileiros gostariam de ver Sérgio Moro no STF.

Quarta:

Embora todo o esforço das polícias brasileira, paraguaia e argentina para combater o tráfico na fronteira, as apreensões de maconha e cocaína assustam por seus números. Está previsto o endurecimento de penas e combate às plantações de maconha e ao tráfico da cocaína proveniente da Bolívia. Dizem que o bicho vai pegar.

Quinta:

Excelente a entrevista do secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande no programa ‘Boca do Povo’ da 101.9 de hoje que foi comandado excepcionalmente pelos brilhantes jornalistas Sérgio Cruz e Guilherme Filho. Foi um show de informação.

Sexta:

Documentos nas redes sociais mostram que Alcides Bernal politicamente deu seu último suspiro. Confirmada em Brasília a cassação dos direitos políticos do ex-prefeito cassado. Ele ficará 8 (oito) anos alijado da vida pública. Não pode ser candidato e nem passar perto das urnas. Politicamente Bernal acabou.

Sétima:

Dois nomes concorrem para o diretório Municipal do PSL em Campo Grande; o deputado Federal Tio Trutis – aquele que detesta homenagens e o deputado estadual Cel. David. Por enquanto não há nada definido se o partido terá algum candidato a prefeito. Fala-se no deputado Capitão Contar.

Oitava:

A UNE – União Nacional dos Estudantes poderá perder sua principal fonte de renda que arrecada anualmente 240 milhões de reais para a entidade. O ministro Abraham Weintraub está mandando criar uma ‘carteirinha de estudante digital’. É o fim da teta.

Nona:

Segue o drama dos preços dos combustíveis. A Petrobrás reduziu os preços nas refinarias, mas eles não chegaram às bombas. Em Campo Grande a gasolina pode ser encontrada por até R$ 4,199. Aonde tudo isso vai parar ninguém sabe.

Décima:

Arrumaram mais um “Ai, Jesus!” pro Neymar. Ele contratou uma jovem de 26 anos para conhecer Paris e ela aceitou pensando que o passeio seria “de graça’. O craque pagou a conta da mocinha, mas cobrou a chamada “reciprocidade”. Ela topou a parada, mas voltou arrependida e deu queixa dele dizendo ter sido estuprada. Ele diz que está sendo extorquido, que é exatamente o que parece.

CHICOTADA DO DIA!

Quem mamava nas tetas das estatais está chorando as pitangas com o fim dos chamados “Conselhos” que se esbaldavam em viagens, estadias e diárias de quase 400 apaniguados. Só em passagens torraram no ano passado R$ 4 milhões. Os conselhos da Juventude e sobre Mortos e Desaparecidos políticos torraram no ano passado R$ 984 mil com passeio. A tesourada na chopinzada está doendo. O desmame está sendo brutalmente criticado nas redes pelos que perderam a teta. Merecem ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A linda morena Graziela Calegaro; Nosso querido Secreta; A sempre sorridente Giovanna Cavol; Manoel Caseiro e Milton Duarte.

MEUS AMIGOS:

Dácio Correia: essa figura imortal do jornalismo social deste Estado; Ezio Melo Monteiro; Jornalista Falcão; Mary Deleon; Fátima Corado que assumiu ontem a presidência do Clube Estoril; Ver. Vilma Felini, de Sidrolândia; Poetiza Delasnieve Dáspet; Dr. Rui de Oliveira Luiz; Marcos Fernando Hugo Rodrigues Filho; Aroldo Figueiró e Ana Cristina Regasso.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

…………………………………………….

Comentários