As Dez Mais

Terça-feira, 28 de maio de 2019.

A “bruxa” andando solta sobre as artes musicais. Ontem faleceu em desastre aéreo o cantor campo-grandense Gabriel Diniz. Agnaldo Timóteo sofreu AVC e está internado na UTI de um hospital em Salvador; Cremado o corpo da atriz Lady Francisco que faleceu sábado aos 84 anos.

O deputado Lídio Lopes está ficando famoso por suas “botinadas”. Desta vez engrenou uma mudança no ‘Regimento Interno” da Assembléia. quer proibir acesso de lideranças sindicais à tribuna da casa. Parece que Lídio quer encerrar de forma melancólica sua carreira política.

Dizem que o jornalista é “filho da pauta”. O governo também é. Vão mexer na pauta dos combustíveis alterando-a acima da inflação. Quem vai pagar o ‘pato’ da “pauta” somos todos nós.

O governador Reinaldo Azambuja disse que não há clima para greve no estado. “Estamos pagando em dia e cumprindo aquilo que prometemos”, disse. Liderança dos servidores ameaçam com ‘operação padrão’ e greve a partir do dia 31.

Hyranzinho Garcete que era um dos personagens centrais da ‘Operação Bola de Fogo’, teve sua pena reduzida de 21 anos e 7 meses de prisão para pouco mais de 15 anos. O juiz Bruno Teixeira, da 3ª Vara Federal de Campo Grande, aceitou recurso da defesa e abrandou a pena.

O Tribunal Federal colocou na rua o famoso João Alberto Krampe Amorim, preso por acusações na Operação Lama Asfáltica. O empresário já está em sua confortável mansão no Itanhangá Park ao lado da esposa.

Quem também deverá sair da cadeia ‘logo-logo’ para a liberdade é o ex-deputado Federal Edson Giroto, que tirou sua privação de liberdade “na moral”. Aos poucos as regras constitucionais vão sendo cumpridas e a vida voltando ao normal.

Travesti assassinado dia 19 com golpe de faca no pescoço, próximo ao Terminal Bandeirantes, estava com dívida de droga. O suspeito pelo crime já está identificado pela Polícia Civil através de imagens de câmeras de segurança e depoimentos.

O GARRAS mandou fazer exames de balísticas no arsenal apreendido no Monte Líbano para verificar se as armas foram utilizadas em crimes de pistolagens. O delegado Peró acredita que pelo menos três execuções tenham sido feitas por milicianos que se utilizavam desse arsenal.

A Assembléia Legislativa continua trilhando na contramão da audiência. Profissionais que nada entendem do assunto estão entubando ‘programetes’ sem ‘pé nem cabeça’ no presidente da Casa. Depois da ‘TV que ninguém vê’ agora inventaram um programinha de 15 minutos na ‘rádio que ninguém ouve’. É uma forma de massagear o ego do vaidoso presidente Paulo Corrêa. Ouvintes mesmo que é bom, nada.

Cristina Beltran, Volmar Dalpasquale, Rosa Ocampos Galvão, Cione Mangiolardo e nosso querido Ricardo Figueiró.

Tio Ilmar; Edcarlos de Murtinho; Terra Jr., no Paraná; Mancini que está promovendo o 1º Arraiá do Festejar; Dr. Rubens Clayton; Maurício Picarelli; Zé do Piso; Marcão do Gugu; Osmar Fernandes e Nara; Davi Figueiró; Pastora Michela; Dr. Marcelo Salomão; Charles Autonian; Glaidon Bulhões/Sandra; Edson da Letraço; Vanderlei Cabeludo; Wilson de Aquino/Lucy; Deyse da Lotérica Pé Quente, no Comper da Tamandaré; Caetano da Toyota Só Hillux que está completando 3 anos de atividades e liderança no comércio.

