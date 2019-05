As Dez Mais

Quinta-feira, 16 de maio de 2019.

Primeira:

A delegada Dra. Maria de Lourdes Cano recebeu dia 4 em Uberaba-MG o Troféu Cecília Meirelles na categoria “Mulheres Notáveis”. Dra. Maria de Lourdes é hoje a poderosa Corregedora do Detran-MS. Parabéns!.

Segunda:

O Conselho Nacional do Ministério Público aceitou a denúncia ajuizada pelo filho do governador Reinaldo Azambuja contra o ex-promotor do GAECO, Marcos Alex. O promotor será investigado e há quem diga que ele terá que pular “miudinho” para escapar dessa.

Terceira:

A queda de um avião Bonanza na manhã de ontem no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, que matou o médico ginecologista Dr. Pedro Arnaldo Montemor dos Santos e sua esposa Dra. Silvana Maria Pizzo, foi o desafio do homem contra a máquina e a meteorologia. Num dia de cerração baixa onde nem passarinho estava voando, aquilo não foi um voo. Foi um suicídio.

Quarta:

Governo do Estado recebeu ontem mais de dois mil professores com a ‘Tropa de Choque’ guarnecendo a Governadoria. À tarde comentou-se que hoje a Fetems será recebida para discutir o assunto. Não haverá aumento, mas o abono dos administrativos será provavelmente negociado.

Quinta:

A NASA tem feito passar pelo Brasil a sua Estação Orbital (ISS). Ela pode ser vista a olho nu nos horários que atravessa nosso continente. O aviso que está na página da Agência Espacial norte-americana é para que ninguém fique em pânico achando que viu algum ‘Disco Voador’.

Sexta:

O dono da Gol, Henrique Constantino, jogou “merda” no ventilador ao denunciar pagamento de propinas em troca de favores oficiais. Na lista do propinoduto ele citou: Rodrigo Maia, Ciro Nogueira, do PP; o ex-ministro das Cidades Bruno Araújo; Roero Jucá; Vicente Cândido, Edinho Silva e Otávio Leite.

Sétima:

Zeca do PT já estaria trabalhando a periferia pela sua candidatura a prefeito de Campo Grande em 2020. “Serei a ‘azeitoninha’ do pastelzinho deles” tem dito o Zeca nas suas andanças, tudo indicando que sua candidatura está dentro dos prognósticos petistas.

Oitava:

A senadora Simone Tebet está trabalhando na CCJ do Senado a ‘emenda constitucional’ de perda de mandato dos senadores. Ela poderá ser decidida em votação aberta por maioria absoluta e, no caso de prisão, em flagrante de crime inafiançável, será por votação aberta e maioria simples. A matéria, se aprovada, altera o Regimento Interno do Senado Federal.

Nona:

Segundo o “CE” promotores gastarão neste ano a bagatela de 52 milhões de reais em penduricalhos que vão de auxílio à saúde, alimentação e transporte e até auxílio para a escola dos filhos. Tudo dinheiro dos contribuintes.

Décima:

O Consórcio Guaicurus tem hoje o último prazo para comprar ônibus novos. Contratualmente é dever do Consórcio baixar de 7 para 5 anos a média dos veículos. A Prefeitura poderá cobrar a multa de R$ 2,7 milhões pelo não cumprimento à cláusula contratual.

CHICOTADA DO DIA!

O Partido Progressista está sendo esvaziado devido ao comportamento ‘aziago’ do ex-prefeito cassado Alcides Bernal. Ele tem esperneado, xingado todo mundo e resiste no cargo, mas a direção nacional do partido já o rebaixou para o chamado ‘baixo clero’ no Diretório Nacional. O PP agora ou vai ou racha. Bernal merece de todos os “pepistas” uma tripla chicotada.

