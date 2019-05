As Dez Mais

Segunda-feira 13 de maio de 2019.

Primeira:

Ontem foi o Dia das Mães e hoje é 13 de Maio, dia da Abolição dos Escravos e Dia de N. Sra. De Fátima, Padroeira de Portugal. Hoje é o dia do aniversário do Governador Reinaldo Azambuja devoto da Virgem de Fátima.

Segunda:

A primeira onda de frio já está passando por Campo Grande. Quarta-feira a temperatura deverá cair para 13 graus. Nebulosidade em algumas regiões e chuvas esparsas. A partir de quinta-feira o frio acaba e os termômetros voltam a subir novamente.

Terceira:

Essa é do meu amigo jornalista Sérgio Cruz: “O todo poderoso Sergio Moro, que numa canetada, prendia figurões do colarinho branco, reduzido a ministro esvaziado, não consegue prender agora nem um ladrão de galinha. Triste o fim do herói da lava jato”.

Quarta:

Sérgio Moro ganhou afago presidencial. Bolsonaro confirmou que irá mandá-lo para o STF como ministro, no lugar do decano Celso de Melo. Moro andava acabrunhado com a perda do COAF para o Ministério da Economia.

Quinta:

Mega-sena concurso 2150 sorteado sábado com prêmio de 289 milhões e que virou febre de apostas na semana passada foi sorteada sábado com as seguintes dezenas: 23 – 24 – 26 – 38 – 42 e 49. Saiu para um apostado que fez um jogo simples pela internet.

Sexta:

A repórter investigativa Evely Cáceres, do Midiamax, foi selecionada para participar da 14ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo com subsídio da Transparência Internacional. Parabéns.

Sétima:

Alcides Bernal mais uma vez enfiou o ‘pé na jaca’. Enfurecido e desarrazoado, no sábado xingou e ameaçou o vereador Waldir Gomes e o deputado estadual Evander Vendramini. Disse que quer vê-los fora do partido. A bravata rendeu ao político cassado um “B.O” por homofobia. Bernal sente que o PP está lhe escapando das mãos e está esperneando.

Oitava:

Faleceu ontem dona Ordalina Camilo Soares, mamãe do nosso companheiro de trabalho Osmar Soares. Ela estava internada a alguns dias e seu estado de saúde se agravou. Ao “Bissurdo” e demais familiares os nossos pêsames.

Nona:

O futebol campo-grandense não saiu do chão. O Operário tomou de “dois’ do União de Mato Grosso. Jogo na tarde de ontem nas Moreninhas. Operário está complicado e na próxima poderá se despedir da “Série D” do Campeonato Brasileiro.

Décima:

Mais um feminicídio na Capital. Luana Priscila da Silva (26) foi brutalmente assassinada por João Gonçalves da Silva. O crime aconteceu na boate onde Luana trabalhava na Vila Carvalho. Depois do crime ele estourou os miolos.

CHICOTADA DO DIA!

Loira residente em luxuoso condomínio de apartamentos defronte o Sóter, tem arrumado confusão em bares e lanchonetes do Carandá Bosque. Ela estaciona seu Ônix prata, desce, enche a cara. Depois se recusa pagar a conta, foge, bate em veículos e desaparece. Todo mundo está pedindo providências da polícia. Essa loura virou o terror dos garçons. Merece hoje “tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Governador Reinaldo Azambuja; D. Lourdes Jallad; A sorridente Nilza Balbuena; A bela Valdete Oliveira; Dr. Fábio Colagrossi; Ex-vereador Edson Shimabukuru; Geraldo Garcia Antero da Silva e Guilherme Martins.

MEUS AMIGOS!

Alexandra do Consórcio embracon; Hugo do Observatório Social; D. Beth e Luciano da MetalLu; Ana Burile da Fundação Rotária; Prof. Pedro Elias; Jornalista José Luiz Monteiro, de Jaú-SP; Jor. Carlos Naegele do Midiamax; Glaidon Bulhões da UFMS; Minha amiga Lu Barreto.

