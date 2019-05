As Dez Mais

Quinta-feira, 09 de maio de 2019.

Primeira:

Bateu Polícia Federal e CGU na manhã de ontem no prédio da Secretaria de Educação do Estado no Parque dos Poderes. Cumpriram ordem de busca e apreensão de computadores e documentos. Investigam uma fraude de 9 milhões em reformas de escolas estaduais.

Segunda:

Na Educação do Estado instalou-se um “rebosteio”. Muita gente assustada. A secretária teve que tomar ‘maracugina’ para aguentar a barra, embora ela não tenha nada com isso, mas há o fato dela ser ordenadora de despesas.

Terceira:

Aponta-se como investigados um diretor da SED e dois fiscais que estariam envolvidos no “esquema”. Dizem que um deles seria casado – portanto, genro – de um ex-deputado estadual.

Quarta:

A VYGA Prestadora de Serviços e Asseio está no ‘bico do corvo’. Ontem foi denunciada ao Ministério Público do Trabalho por estar há 60 dias sem pagar funcionários; 6 meses sem liberar o ‘Vale Alimentação’ e não dar férias vencidas aos seus trabalhadores.

Quinta:

Choveram denúncias contra o Autódromo Internacional de Campo Grande. Aquilo virou “fumódromo”; “cachaçódromo” e “putódromo” nas madrugadas dos finais de semana. Exageros, bebidas, putaria, alta velocidade e tudo sem nenhuma segurança. Desafiam a morte por absolutamente nada. Vez por outra a “senhora de preto” anda passando a foice no pescoço dum.

Sexta:

Ninguém acertou de novo a Mega Sena. O prêmio para sábado será de R$ 270 milhões. Dezenas sorteadas: 21 – 23 – 37 – 44 – 46 e 48.

Sétima:

STF reconheceu finalmente o direito de senadores, deputados federais e estaduais ao direito imunidade de prisão a deputados federais, deputados estaduais e senadores.

Oitava:

Em Três Lagoas um ladrão arrombou uma lanchonete no bairro Santa Rita. Folgado, colocou o celular pra pegar uma ‘carguinha’ roubada no alimentador da máquina de cartão. E não é que o “comédia” foi embora e esqueceu o celular carregando?…

Nona:

Funileiro de 28 anos, matou com 16 facadas seu amigo Eliel de Jesus, de 44 anos porque o amigo insistia para ele voltar fumar droga. Depois de matar o funileiro comeu um pedaço do pescoço da vítima que foi decapitada. Ele está preso e confessou o crime.

Décima:

Os espetáculos no Autódromo Internacional são dantescos. O furdunço inclui bebedeiras, desafios à morte, capotamentos, titanzeiros tirando rachas sem qualquer proteção. Um atentado à vida oficialmente autorizada.

CHICOTADA DO DIA!

Entre os investigados pela PF, CGU e MPF quem puxa a fila é o empreiteiro Eduardo Serrano, irmão da ex-deputada Federal e ex-Conselheira do Tribunal de Contas Marisa Serrano, madrinha da Secretária de Educação estadual Maria Cecília Amêndola da Motta. Esse, pelas confusões que consegue armar pra todo mundo, merece desta sociedade uma ‘tripla’ chicotada.

