sexta-feira, 28/11/2025

ARTIGO: Quem Lê, Cresce: A Leitura Como Arma Contra a Ignorância

O declínio da leitura no Brasil e o impacto do analfabetismo funcional na cidadania

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jarmoluk

Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Ler vai muito além de decodificar palavras: é um exercício completo para o cérebro, que fortalece a mente, amplia a empatia e desenvolve habilidades práticas para a vida pessoal e profissional. No entanto, o hábito de leitura entre os brasileiros está em queda. Pesquisa do Instituto Pró-Livro mostra que apenas 47% da população leu ao menos um livro nos últimos três meses, oito pontos percentuais a menos que em 2007.

Diante destes dados, cresce o analfabetismo funcional, condição que impede a compreensão de textos simples e limita o pleno exercício da cidadania e da democracia. O desinteresse é agravado pelas telas e informações rápidas das redes sociais, que oferecem gratificação imediata, enquanto a leitura exige atenção, pausa e reflexão. Ou seja, as pessoas estão passando mais tempo com coisas fúteis na internet.

Especialistas afirmam que a tecnologia pode ser aliada se usada com ebooks, audiobooks e plataformas interativas. O prazer pela leitura caiu de 31% em 2019 para 26% em 2024, especialmente entre pessoas acima de 50 anos, enquanto crianças continuam lendo mais. Fatores socioeconômicos e educacionais influenciam o hábito: quem tem ensino superior e renda mais alta tende a ler mais. Para estimular a leitura, é importante ter livros em casa, pais leitores e experiências de leitura envolventes.

Apesar das mais de 3 mil bibliotecas públicas no Brasil, 75% da população nunca as frequenta, e iniciativas como o Vale-Livro e o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares buscam reverter esse cenário, fortalecendo a cidadania e formando leitores críticos.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Senado aprova aposentadoria especial para agentes de saúde

Milton - 0
O Senado aprovou nesta quinta-feira (28) o projeto que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O texto...
Leia mais

Governo do Distrito Federal pagará multa por tornozeleira danificada por Bolsonaro

Milton - 0
O Governo do Distrito Federal terá de pagar R$ 737,52 pela substituição da tornozeleira eletrônica danificada por Jair Bolsonaro, valor três vezes superior ao...
Leia mais

Polícia Federal desmobiliza garimpo ilegal na Bahia

Milton - 0
A Polícia Federal, em parceria com o ICMBio e a CIPE-Caatinga, realizou entre os dias 19 e 24 de novembro de 2025 a desintrusão...
Leia mais

Ibama mobiliza brigada para socorro após tornado no Paraná

Milton - 0
A Brigada Federal de Incêndios Florestais (BRIF-I) do Ibama foi acionada para atuar nas ações emergenciais em Rio Bonito do Iguaçu, município do Paraná...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia