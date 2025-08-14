APARECIDA DO TABOADO: CMEIs oferecem conforto e cuidado durante a soneca das crianças.

Nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aparecida do Taboado, o momento da soneca é levado a sério. Com ambientes preparados com carinho, segurança e conforto, as unidades educacionais que atendem crianças menores de 5 anos, oferecem estrutura completa para que os pequenos possam descansar e recarregar as energias durante o dia.

Voltados especialmente para atender os filhos de mães e pais que trabalham e não têm com quem deixar seus filhos durante o horário comercial, os CMEIs funcionam de segunda a sexta-feira, em tempo integral. O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, tem investido na melhoria contínua das unidades, garantindo um acolhimento de qualidade que vai além da educação, envolvendo também cuidado, alimentação balanceada e descanso adequado.

Com caminhas higienizadas, travesseiros, cobertores, ambiente climatizado e uma rotina organizada, a hora da soneca se torna um momento de tranquilidade, essencial para o desenvolvimento físico e emocional das crianças.

“Cada detalhe é pensado com muito carinho para que nossos pequenos se sintam acolhidos, seguros e felizes durante o dia”, destaca secretária de Educação Luciana Cavalcante.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação infantil e o bem-estar das famílias aparecidenses.