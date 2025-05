ANTÔNIO JOÃO: Prefeito Marcelo Pé participa do ITB China 2025 e apresenta o município ao mercado internacional

O prefeito de Antônio João, Marcelo Pé, está em Xangai, na China, participando do ITB China 2025 — a maior feira de turismo B2B da Ásia, que acontece de 27 a 29 de maio no Centro de Exposições e Convenções do World Expo. O evento reúne mais de 700 expositores de 85 países, consolidando-se como uma das principais plataformas globais para promoção de destinos turísticos e oportunidades de negócios no setor.

Além de representar Antônio João, Marcelo Pé exerce a presidência do Consórcio Sul Fronteira, entidade que reúne os municípios de Amambai, Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna Carapã, Dourados e Douradina. O Consórcio busca promover o desenvolvimento integrado da região da fronteira com o Paraguai, com ênfase na diversificação econômica e no fortalecimento do turismo.

Pela primeira vez, Antônio João participa de um evento internacional desse porte, com o objetivo de apresentar o município como uma rota turística emergente, destacando sua história, cultura e potencial para atrair visitantes. Paralelamente, o prefeito Marcelo Pé busca ampliar o interesse por investimentos, especialmente no setor tecnológico, visando a geração de empregos e o crescimento sustentável da cidade.

“É um momento histórico para Antônio João estar aqui, no ITB China, um dos maiores eventos do turismo mundial. A experiência tem sido indescritível e reforça a importância de buscarmos oportunidades para nosso município e região. Assim como Bonito, que tem se destacado internacionalmente, queremos mostrar que Antônio João também pode surpreender o mundo com sua história e seu potencial econômico”, destaca o prefeito.

O ITB China 2025 também destaca a inovação no turismo, por meio do Travel Innovation Hub, que apresenta novas tecnologias, debates sobre tendências e pitches de startups do setor. Marcelo Pé aproveita o evento para buscar parcerias estratégicas que possam trazer tecnologias e investimentos para Antônio João, fortalecendo a economia local.

Além das atividades de promoção turística, o evento proporciona oportunidades de networking com representantes da mídia, investidores e empresas globais, como Trip.com Group, Fliggy, Meituan e Expedia Group. Essas conexões são essenciais para ampliar a visibilidade do município e consolidar sua inserção no mercado internacional.

O ITB China tem um papel fundamental na expansão do turismo global, especialmente considerando a política chinesa de isenção de visto para cidadãos de diversos países, facilitando o acesso e atraindo mais visitantes ao continente asiático.

A participação de Antônio João na feira representa um passo estratégico para fortalecer o turismo e atrair investimentos que irão impulsionar o desenvolvimento regional, integrando o município à rota internacional de turismo e negócios.

Texto/Fonte: Decom