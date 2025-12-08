“Andrezinho” é preso por atacar desafeto com faca na Vila Nasser

A Polícia Militar prendeu um homem conhecido como “Andrezinho” no final da manhã deste domingo (7), após ele esfaquear um desafeto na Rua Santa Gertrudes, na Vila Nasser, em Campo Grande. Segundo apurado, o suspeito afirmou ter sido ameaçado de morte pela vítima e, durante o desentendimento, atingiu-a nas costelas, alegando que queria matá-la para “ficar preso de uma vez”.

A vítima recebeu atendimento do Samu e foi levada à UPA Coronel Antonino. Seu estado de saúde ainda não foi atualizado pelas autoridades. Andrezinho, monitorado por tornozeleira eletrônica, tentou fugir, mas acabou sendo capturado pela Polícia Militar e recebeu voz de prisão.

O caso reforça a importância da ação rápida das forças de segurança em conflitos que podem evoluir para homicídios. A Polícia Civil investiga o motivo exato do ataque e se outras pessoas estiveram envolvidas na briga.

As autoridades reforçam orientações à população sobre prevenção de conflitos e medidas de segurança em áreas de risco.