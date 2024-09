Ana Portela lidera pesquisas e se destaca como candidata a vereadora em Campo Grande

A candidata a vereadora Ana Portela, do PL vem se destacando nas eleições de Campo Grande, sendo considerada uma das promessas mais fortes do cenário político. Uma pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência revelou que Ana ocupa a primeira posição entre os candidatos, consolidando sua presença nas redes sociais e nas comunidades.

Realizada entre 20 e 25 de setembro, a pesquisa foi baseada em entrevistas com 2.000 moradores de diversas regiões da cidade, com uma margem de erro de 2,2%. Os resultados mostram que Ana Portela lidera com 0,8%, mantendo uma vantagem de 0,3 pontos sobre seu concorrente mais próximo. O levantamento está registrado no TSE sob o nº MS-MS-04029/2024.

Esse desempenho é atribuído ao apoio de figuras como Jair Bolsonaro. Além da forte atuação de Ana nas redes sociais e em eventos presenciais. O entusiasmo que Ana gera entre os eleitores é notável.

Suas reuniões e caminhadas têm atraído um público considerável, e sua comunicação leve e entusiástica tem conquistado corações. Para muitos, essa autenticidade é o que a diferencia e a posiciona como uma candidata promissora nesta eleição.