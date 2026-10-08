AliExpress e Correios prometem entrega mais rápida

Parceria mira períodos de maior movimento no comércio eletrônico, como Black Friday e 11 de novembro
Os Correios e o AliExpress renovaram a parceria para ampliar a eficiência na entrega de produtos comprados por consumidores brasileiros. A medida busca acompanhar o crescimento das compras internacionais e reduzir o tempo de espera pelas encomendas. O acordo também prevê ações específicas para os períodos de maior movimento no comércio eletrônico.
Black Friday e o tradicional festival de compras de 11 de novembro devem concentrar grande volume de pedidos e, consequentemente, aumentar a pressão sobre a logística. Entre as medidas previstas estão o aumento da capacidade de processamento das encomendas e melhorias na rastreabilidade dos objetos.
A intenção é fazer com que o consumidor consiga acompanhar melhor o caminho da compra até a chegada ao endereço informado. A parceria foi formalizada em setembro, durante encontro na sede do Alibaba Group, em Hangzhou, na China. Para os Correios, o acordo reforça a estratégia de ampliar negócios internacionais e mostra que, pelo menos no papel, a encomenda agora tem promessa de não fazer turismo pelo caminho.