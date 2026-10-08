AliExpress e Correios prometem entrega mais rápida

AliExpress aposta nos Correios para enfrentar maratona de encomendas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Parceria mira períodos de maior movimento no comércio eletrônico, como Black Friday e 11 de novembro

Os Correios e o AliExpress renovaram a parceria para ampliar a eficiência na entrega de produtos comprados por consumidores brasileiros. A medida busca acompanhar o crescimento das compras internacionais e reduzir o tempo de espera pelas encomendas. O acordo também prevê ações específicas para os períodos de maior movimento no comércio eletrônico.

Black Friday e o tradicional festival de compras de 11 de novembro devem concentrar grande volume de pedidos e, consequentemente, aumentar a pressão sobre a logística. Entre as medidas previstas estão o aumento da capacidade de processamento das encomendas e melhorias na rastreabilidade dos objetos.

A intenção é fazer com que o consumidor consiga acompanhar melhor o caminho da compra até a chegada ao endereço informado. A parceria foi formalizada em setembro, durante encontro na sede do Alibaba Group, em Hangzhou, na China. Para os Correios, o acordo reforça a estratégia de ampliar negócios internacionais e mostra que, pelo menos no papel, a encomenda agora tem promessa de não fazer turismo pelo caminho.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Senadora Soraya assina cartas-compromisso em defesa da segurança nas rodovias e do jornalismo em MS

ANELISE PEREIRA - 0
Documentos reúnem medidas para reduzir colisões com animais, preservar a fauna e valorizar os profissionais de imprensa A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) assinou, nesta quinta-feira...
Leia mais

EUA e Austrália fecham embaixadas e consulados por “segurança”

ANELISE PEREIRA - 0
Após os Estados Unidos anunciarem a suspensão dos serviços consulares na embaixada do país norte-americano no Distrito Federal e nos consulados dos EUA espalhados...
Leia mais

Justiça de SP vai contra o governo e permite que bet mantenha atividades

ANELISE PEREIRA - 0
A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para que uma bet mantenha suas atividades no Brasil, mesmo com a MP (Medida Provisória) que...
Leia mais

Caminho para a escola vira rota de guerra no Iêmen

Milton - 0
Em Taiz, estudantes convivem diariamente com posições de atiradores próximas à escola Em Taiz, no sudoeste do Iêmen, ir à escola deixou de ser apenas...
Leia mais