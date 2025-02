Um acidente grave resultou em uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira (20), na BR-163, em Rio Verde. A colisão ocorreu por volta das 5h50, quando uma van bateu de frente com uma carreta, próximo à Pousada do Guerreiro. A vítima morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil já iniciaram as investigações para apurar as causas do acidente. Não há informações sobre outras vítimas no momento.