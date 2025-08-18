segunda-feira, 18/08/2025

ABSURDO: Fiel é espancado após pedir oração pela Palestina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Durante uma missa na Paróquia São Sebastião um pedido de oração terminou em agressão no Gama-DF. Edivan Santos (57) foi espancado por outro fiel após pedir em voz alta que o padre rezasse pela Palestina. Ele rompeu quatro ligamentos do joelho e passou por cirurgia em um hospital particular de Brasília.

A esposa da vítima, Elizabeth Souto, afirmou que o marido não ofendeu ninguém. “Ele só pediu oração. Foi violento e absurdo o que fizeram com ele” Já o agressor, Júlio Silva Neto (44) alegou que Edivan parecia embriagado e iniciou a confusão com dois socos.

A família contesta a versão e pede nova tipificação do caso como lesão corporal qualificada por intolerância religiosa. Também pretende mover ação por danos morais. As imagens das câmeras internas da igreja ainda não foram entregues à defesa, que afirma ter sido informada de que só serão liberadas por via judicial.

