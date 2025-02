Rinaldo apoia comissão temporária da ALEMS e apresenta demandas para Governador e Secretário de Educação

O Deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) participou de reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para debater a implantação da comissão temporária para acompanhar as demandas das mães atípicas de Campo Grande. O parlamentar também cumpriu agenda com o Governador do Estado, Eduardo Riedel e com o Secretário de Educação, Hélio Daher.

Logo na primeira semana da volta aos trabalhos da ALEMS, o Deputado Professor Rinaldo Modesto já havia recebido representantes das mães atípicas e levado o debate para o plenário em virtude dos problemas enfrentados pelas mesmas para receber atendimento em saúde para seus filhos portadores de deficiências, síndromes raras, transtornos ou outra condição que afete o desenvolvimento da criança. “Este é um problema que estamos acompanhando desde o ano passado quando recebemos as primeiras reivindicações das mães que estavam sem alimentação e medicamento para seus filhos e que não conseguiam nenhuma resposta da prefeitura”, lembrou o parlamentar.

Após a manifestação das mães atípicas na Casa de Leis, foi realizada reunião para discutir a criação de um grupo de trabalho e comissão temporária para acompanhar os esclarecimentos e buscar soluções para a questão. “Participei da reunião e me coloquei à inteira disposição da comissão para ajudar no que for preciso. Sabemos que a competência é da prefeitura de Campo Grande, mas para nós essas mães são acima de tudo, mães sul-mato-grossenses e o poder público estadual deve também legislar e trabalhar por elas”, afirmou Rinaldo.

O parlamentar também afirmou estar inteiramente de acordo com a proposta que busca tornar o laudo médico do paciente permanente em casos de deficiência seja ela intelectual ou física, proporcionando às famílias atendimento mais ágil e seguro.

Agendas

Durante a semana o deputado Professor Rinaldo Modesto se reuniu com o Governador Eduardo Riedel, para levar demandas do legislativo ao chefe do estado. Rinaldo também cumpriu agenda com o Secretário Estadual de Educação, Hélio Daher. Na ocasião o parlamentar que é Presidente da Comissão de Educação da ALEMS, elencou reivindicações para o setor e as expectativas para o ano letivo de 2025.