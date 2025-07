Operação PF desarticula tráfico em MS

A FICCO/MS deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Camp Over, com o objetivo de prender suspeitos envolvidos em tráfico de drogas. A ação ocorreu nos municípios de Dourados e Campo Grande, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Durante as buscas, foram apreendidos veículos, dinheiro, uma arma de fogo e entorpecentes.

A operação é um desdobramento da apreensão recorde de oito toneladas de drogas, ocorrida no fim de junho em um acampamento na zona rural do estado. As investigações identificaram os suspeitos que participaram do transporte e armazenamento do material ilícito.

Os dois presos estão à disposição da Justiça e responderão por tráfico de drogas e organização criminosa. A FICCO/MS é formada por policiais federais, militares, penais e agentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, fortalecendo a cooperação no combate ao crime organizado no estado.