Norueguês acorda assustado com navio na propriedade

Na manhã do dia 22 de maio, Johan Helberg, morador de Trondheim, na Noruega, acordou assustado ao encontrar um navio cargueiro de 135 metros encalhado em seu quintal. A embarcação NCL Salten, que navegava pelo fiorde da cidade, deveria ter desviado na passagem entre as montanhas, mas acabou seguindo direto para a propriedade do homem. O navio estava a cerca de 30 km/h no momento do incidente, que ocorreu por volta das 5h.

Helberg, que vive na região há 25 anos, relatou sua surpresa ao ver apenas a proa da embarcação da janela de casa. A tripulação, formada por 16 pessoas de várias nacionalidades, não sofreu ferimentos. Também não houve derramamento de carga ou óleo, minimizando os danos ambientais.

A polícia local já iniciou uma investigação e identificou um suspeito. As causas apontam para uma possível falha técnica ou erro humano, mas a empresa responsável pela embarcação afirma que não há indícios de intenção.

Tentativas de retirar o navio foram feitas durante a maré alta, mas sem sucesso. A Administração Costeira Norueguesa avalia condições geotécnicas para planejar uma nova operação. Enquanto isso, o enorme navio permanece parado no quintal de Johan, que continua surpreso com o inesperado visitante marítimo em sua casa.