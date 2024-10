Na busca de conhecer potencialidades e oportunidades, cônsul-geral americano visita Mato Grosso do Sul

O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Richard Glenn, está em visita ao Mato Grosso do Sul e na manhã de quarta-feira (2) se reuniu com o governador Eduardo Riedel e demais integrantes do Governo do Estado. O encontro serviu para que o governo sul-mato-grossense apresentasse ao diplomata americano um panorama sobre o Estado em diversas áreas, inclusive, os investimentos privados de companhias norte-americanas, os avanços na área social, segurança pública e os cuidados com o meio ambiente, como a recém aprovada Lei do Pantanal.

Também durante a visita de cortesia, o cônsul Glenn, que assumiu o consulado em julho passado, se mostrou interessado numa maior integração entre instituições do Brasil e Estados Unidos em educação e outras políticas públicas convergentes.

O diplomata de carreira está percorrendo vários estados brasileiros na busca de um maior entendimento do cenário brasileiro e de sinergia entre os dois países. Os Estados Unidos são um dos principais compradors de produtos sul-mato-grossenses.

Glenn está no serviço diplomático norte-americano há mais de 25 anos, e antes de sua chegada ao Brasil, o diplomata atuou como encarregado de negócios e ministro conselheiro da embaixada dos EUA no Chile.

Ainda participaram da reunião, os secretários Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), Patrícia Cozzolino (Assistência Social e dos Direitos Humanos) e o secretário-executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette.