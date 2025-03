Ministro Carlos Fávaro Anuncia Programa de Piscicultura em Mato Grosso

O ministro Carlos Fávaro lançou, no dia 8 de março, o programa Piscicultura Mais Vida, uma parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), com o objetivo de fortalecer a piscicultura em comunidades rurais. O lançamento ocorreu na Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (Umipi), da Embrapa, em Nossa Senhora do Livramento, na Baixada Cuiabana.

O programa vai beneficiar ribeirinhos, quilombolas e indígenas, com a distribuição gratuita de alevinos, além de apoiar agricultores familiares com fornecimento subsidiado. A estação de piscicultura da Embrapa, que conta com 27 tanques, será o centro de formação continuada para criadores de peixes, oferecendo cursos e qualificações para melhorar a produção local.

Com um investimento de R$ 1 milhão, a iniciativa prevê a produção de até 1,5 milhão de alevinos anualmente e o atendimento de aproximadamente 1.500 famílias. A ação visa resgatar um sonho dos anos 80, ajudando a transformar a vida das populações rurais e promover o desenvolvimento sustentável na região.