Membros do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia

Cinco integrantes do Comando Vermelho foram mortos nesta terça-feira (15) durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul da capital fluminense. A ação foi conduzida por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Homicídios da Capital.

Segundo a corporação, os suspeitos estavam armados com fuzis e reagiram à chegada dos agentes, resultando em um intenso tiroteio que assustou moradores da região. Um helicóptero blindado deu apoio aéreo, enquanto os policiais avançavam por terra para cumprir mandados de prisão.

A operação tem como foco a investigação do assassinato do agente João Pedro Marquini, morto em 30 de março. Ele voltava para casa com a esposa, a juíza Tula Mello, quando foi surpreendido por criminosos.

Entre os mortos estaria o chefe do tráfico local, conhecido como “Cheio de Ódio”, de acordo com informações preliminares. Escolas próximas à comunidade liberaram os alunos mais cedo, como medida de segurança. A Polícia Civil ainda não divulgou a identificação oficial dos mortos, e a operação seguia em andamento até a última atualização desta reportagem.