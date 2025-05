Lia Nogueira cobra nova UPA para Dourados: “Estrutura atual não suporta mais”

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Dourados a ampliação da estrutura de urgência e emergência da cidade, com destaque para a implantação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A medida visa garantir um atendimento adequado à população local e regional, uma vez que a atual UPA não tem capacidade para atender a demanda crescente.

Dourados, com mais de 243 mil habitantes, é referência em saúde pública para mais de 30 municípios da macrorregião sul, mas enfrenta dificuldades com a superlotação da única UPA disponível. Durante o último feriado prolongado, mais de 2 mil atendimentos foram registrados, com uma média de 430 atendimentos por dia. Esses números evidenciam o limite da estrutura, que já enfrenta problemas em dias comuns, principalmente em surtos de doenças como dengue e influenza.

Lia Nogueira reforçou que, embora a cidade seja um exemplo no atendimento pelo SUS, a ampliação dos recursos é essencial para garantir a continuidade desse serviço. A deputada ressaltou que, com o crescimento da cidade e da região, a procura por atendimento também aumentou. Ela destacou que uma nova unidade ajudaria a reduzir a sobrecarga, equilibrar os atendimentos e agilizar o serviço à população.

“É uma questão de responsabilidade com a vida das pessoas. A situação já não pode ser mais ignorada”, concluiu a deputada, expressando confiança na sensibilidade do governador Eduardo Riedel para atender a essa demanda urgente.