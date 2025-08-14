quinta-feira, 14/08/2025

Laserterapia revoluciona recuperação pós-cirúrgica no Hospital de Ponta Porã

Técnica já mostra resultados positivos em pacientes e será adotada de forma permanente na unidade.

Milton
Milton
Foto: Assecom

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, iniciou a utilização da laserterapia como parte dos cuidados pós-operatórios de seus pacientes. A técnica, inicialmente aplicada em casos selecionados, será incorporada de forma permanente pela equipe de cuidados com a pele.

Segundo a enfermeira Letícia Tavares, da Clínica Médica Pré-Cirúrgica, o objetivo é acelerar a cicatrização, reduzir o uso de analgésicos e promover uma recuperação mais confortável e segura. Um dos primeiros casos a receber o tratamento foi o da jovem Adriana Gonçalves Romeiro, de 24 anos, que se recupera de uma fratura na perna após um acidente de trânsito. “Tenho sentido melhora significativa com o uso da laserterapia”, afirmou.

Para o enfermeiro Rodrigo Pedroso, gerente assistencial, a adoção da técnica representa um avanço importante. “Reflete nosso compromisso com um cuidado mais eficiente e humanizado.”

Referência em saúde pública para a região sul de MS, o hospital atende mais de 200 mil pessoas e busca constantemente aprimorar seus serviços.

