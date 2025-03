Jovens líderes adventistas são homenageados na Câmara Municipal de Campo Grande

Na manhã da última sexta-feira, 21 de março de 2025, a Câmara Municipal de Campo Grande realizou uma emocionante homenagem a líderes jovens adventistas que atuam no projeto Together. A solenidade, promovida pelo vereador Leinha, teve como objetivo reconhecer o impacto positivo desses jovens na comunidade, especialmente no que tange ao trabalho de discipulado cristão e ações sociais.

Durante a cerimônia, foram entregues Moções de Congratulação, em reconhecimento ao comprometimento dos líderes com a juventude e sua influência transformadora. O projeto Together, desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sido um pilar no fortalecimento da espiritualidade entre os jovens, promovendo treinamentos, encontros e atividades de serviço à comunidade.

O vereador Leinha destacou a importância da dedicação desses jovens e pastores para o desenvolvimento de uma geração com princípios cristãos sólidos, lembrando que seu trabalho vai além dos limites da igreja, refletindo positivamente em toda a sociedade. O Pastor Rodrigo Assi, um dos homenageados, expressou sua gratidão e enfatizou a missão de incentivar os jovens a continuarem sua jornada de fé e compromisso social.

A cerimônia foi marcada por momentos de emoção, reforçando o papel essencial desses líderes na construção de uma sociedade mais solidária e cristã.