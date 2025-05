Grave acidente na BR-262 deixa caminhoneiro ferido

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (9) na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão, que acabou despencando de uma ribanceira após a batida. O acidente aconteceu nas proximidades de um motel à margem esquerda da rodovia, no sentido da Capital. Segundo informações preliminares, o carro teria invadido repentinamente a frente do caminhão, levando o motorista do veículo de carga a desviar bruscamente.

Ao tentar evitar a colisão, o caminhoneiro perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Ele ficou ferido e foi socorrido no local. Ainda não há informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos. O caminhoneiro é natural de Três Lagoas e estaria voltando para casa no momento do acidente. Familiares se deslocaram até o local e pediram orações por sua recuperação nas redes sociais.

O tráfego na rodovia ficou lento por conta do acidente, mas já foi parcialmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e investiga as causas da batida.