Destinar o Imposto de Renda pode ajudar idosos do Asilo São João Bosco em Campo Grande

Instituição que atende 93 idosos em Campo Grande (MS) explica o passo a passo para contribuição via declaração

Com o prazo de entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 se encerrando em 30 de maio, contribuintes que tiverem imposto a pagar ou a receber podem optar por uma alternativa solidária: destinar parte do valor devido ao Fundo Municipal do Idoso, beneficiando instituições como o Asilo São João Bosco, em Campo Grande (MS). A entidade, que atende 93 idosos, depende de doações para manter seus serviços essenciais.

De acordo com Luís Antônio dos Santos, contador do Asilo, pessoas físicas e jurídicas podem direcionar parte do IR sem custo adicional. “Muitos contribuintes não sabem, mas é possível ajudar sem gastar nada a mais. Basta optar pela destinação de até 3% do imposto devido, no caso de pessoas físicas, e 1% para empresas no Lucro Real. É uma forma de transformar um valor que já seria pago ao governo em apoio direto a quem precisa”, explica. Para facilitar, o contador preparou um passo a passo de como preencher a declaração.

Como destinar:

Pessoa Física (Declaração Completa): No programa da Receita Federal, acesse a ficha “Doações Diretamente na Declaração – ECA” e selecione o Fundo Municipal do Idoso de Campo Grande. O valor pode chegar a 3% do IR devido.

No programa da Receita Federal, acesse a ficha “Doações Diretamente na Declaração – ECA” e selecione o Fundo Municipal do Idoso de Campo Grande. O valor pode chegar a 3% do IR devido. Pessoa Jurídica (Lucro Real): Empresas podem destinar até 1% do IR devido diretamente ao Fundo, com benefício fiscal integral. Vale buscar ajuda de profissional contador para fazer a doação.

Fundado em 1923, a instituição é referência no acolhimento a idosos em Campo Grande, oferecendo serviços como nutrição, fisioterapia, pedagogia e atividades recreativas. Atualmente, 70% de sua receita vem de doações da sociedade.

Isis Magalhães, presidente do Asilo, reforça a importância das contribuições: “Cada destinação significa mais dignidade para nossos idosos. É um gesto simples, mas que impacta diretamente em medicamentos, alimentação e cuidados especializados”.

Outras formas de ajudar:

Além da destinação do IR, o Asilo aceita:

Doações via PIX: doe@asilosjb.org.br (Banco do Brasil)

Doações de alimentos, fraldas geriátricas e medicamentos

Trabalho voluntário e visitas

Informações para contato:

Site: www.asilosaojoaobosco.org.br

WhatsApp: (67) 98402-7626

Endereço: Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Bairro Tiradentes, Campo Grande (MS)