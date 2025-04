Deputado Caravina denuncia irregularidades na BR-163 e cobra suspensão de leilão da concessão

Durante a entrega do relatório final sobre a concessão da BR-163/MS à presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta terça-feira (15), o deputado estadual Pedro Caravina reforçou duras críticas ao processo e cobrou providências urgentes. Integrante da Comissão Temporária de Representação, Caravina classificou a situação da rodovia como “inaceitável” e denunciou o descumprimento do contrato firmado com a concessionária em 2013.

Segundo o deputado, a população paga altos pedágios e trafega em uma estrada precária, com trechos perigosos e sem a prometida duplicação de 656,3 km — obra que deveria ter sido concluída até 2018. O relatório entregue formaliza pedidos de investigação e responsabilização por parte do Ministério Público Federal, ANTT e TCU.

Entre as recomendações, destaca-se a suspensão imediata do leilão de repactuação da concessão, previsto para 22 de maio. O documento também sugere a instauração de processo investigatório com perícia técnica e contábil.

A comissão, composta por seis deputados, colheu relatos da população em audiências públicas por todo o Estado. Os depoimentos, que apontam impactos econômicos e riscos à vida, foram consolidados no relatório. A Assembleia reafirma seu compromisso com a transparência e continuará acompanhando os desdobramentos do caso.