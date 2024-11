Carreta da Saúde do CABS atende servidores da segurança de Dourados de 19 a 21 de novembro

Com investimentos de R$ 9 milhões, que inclui o custo de operação do projeto, a Carreta da Saúde do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp dará início aos atendimentos dos servidores da segurança pública, em Dourados, de 19 a 21 de novembro.

Entre os serviços ofertados na unidade móvel, que conta com consultórios totalmente equipados, estão atendimentos oftalmológicos, inclusive com a distribuição de óculos, com fonoaudiólogos, com exames audiométricos e fornecimento de aparelhos auditivos se for necessário, com médicos generalistas e com psicólogos, que farão atendimentos e dinâmicas em grupos.

A ação integra o programa do Governo do Estado de valorização e atenção biopsicossocial aos servidores da segurança pública e, todos os atendimentos, que acontecem de 8 horas às 18h, em frente à sede do DOF, em Dourados, são totalmente gratuitos.

Nessa primeira etapa do programa serão atendidos os servidores da segurança pública de Dourados e de outros 12 municípios localizados na linha e faixa de fronteira, onde foi realizado um estudo prévio com 672 policiais e profissionais da segurança pública, que comprovou a necessidade da realização de ações que aproximem esses servidores de programas voltados à saúde.

Johalnson Borges, de 56 anos, é 1º tenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, onde por anos ficou na linha de frente, combatendo o crime. Alguns problemas de saúde, entre eles auditivos tirou o policial da rua e hoje ele atua no serviço administrativo, na Coordenadoria de Avaliação e Alienação de Ativos, na sede da Sejusp.

Com déficit de audição nos dois ouvidos, Borges, como é conhecido, vai buscar a Carreta da Saúde para solucionar o problema. “Cada aparelho de audição custa em média 8 mil reais, o que acabaria comprometendo o meu orçamento e, ser beneficiado com esse programa vai me ajudar significativamente”, acredita.

Mais sobre o programa

O programa do Governo do Estado de valorização dos servidores da segurança, com atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos é desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial, que foi criado em maio de 2020, com o objetivo de oferecer apoio a todos os profissionais da segurança pública, melhorando assim a qualidade de vida do servidor.

Adquirida por meio de convênio entre o Governo do Estado, via Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, a “Carreta da Saúde” está sendo operacionalizada graças a um convênio firmado com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que fornecerá os insumos e os profissionais da saúde, responsáveis pelos atendimentos dos servidores.

Com a entrega da Carreta da Saúde, no final de outubro, o Governo coloca em prática as atividades, com a oferta, no município onde o policial ou profissional da segurança pública atua, de atendimentos médicos, odontológicos, oftalmológicos e psicológicos, que conforme levantamento realizado pela Sejusp, são os mais necessários.

A primeira etapa do programa inclui atendimentos nos municípios de Dourados, Caracol, Sete Quedas, Porto Murtinho, Corumbá, Japorã, Bela Vista, Antônio João, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Paranhos.

Na terça-feira, dia 19 de novembro, às 9 horas da manhã, acontece a solenidade de início das atividades da Carreta da Saúde do CABS, em frente à sede do DOF, em Dourados. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira estará presente no evento, juntamente com as equipes de médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos e do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp.