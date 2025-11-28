BYD anuncia recall de quase 89 mil híbridos plug-in

A montadora chinesa BYD iniciará o recall de 88.981 veículos híbridos plug-in devido a possíveis falhas nas baterias, informou o regulador de mercado da China. Os modelos Qin PLUS DM-i afetados foram produzidos entre janeiro de 2021 e setembro de 2023 e podem apresentar potência limitada. Em casos extremos, os carros não conseguiriam operar no modo elétrico puro. O recall segue uma investigação detalhada sobre defeitos de fabricação nos pacotes de baterias.

Este é mais um desafio para a BYD, que já realizou diversos recalls este ano, totalizando mais de 210 mil veículos. A empresa enfrenta queda nas vendas e no lucro, com retração de 12% nas vendas em outubro e 33% no lucro do terceiro trimestre.

Especialistas alertam que o impacto nos consumidores pode ser significativo, exigindo atenção das concessionárias.