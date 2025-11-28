sexta-feira, 28/11/2025

BYD anuncia recall de quase 89 mil híbridos plug-in

Problemas de bateria afetam modelos Qin PLUS DM-i

Milton
Publicado por Milton
Foto: Albert Gea

A montadora chinesa BYD iniciará o recall de 88.981 veículos híbridos plug-in devido a possíveis falhas nas baterias, informou o regulador de mercado da China. Os modelos Qin PLUS DM-i afetados foram produzidos entre janeiro de 2021 e setembro de 2023 e podem apresentar potência limitada. Em casos extremos, os carros não conseguiriam operar no modo elétrico puro. O recall segue uma investigação detalhada sobre defeitos de fabricação nos pacotes de baterias.

Este é mais um desafio para a BYD, que já realizou diversos recalls este ano, totalizando mais de 210 mil veículos. A empresa enfrenta queda nas vendas e no lucro, com retração de 12% nas vendas em outubro e 33% no lucro do terceiro trimestre.

Especialistas alertam que o impacto nos consumidores pode ser significativo, exigindo atenção das concessionárias.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Mochi apresenta Indicação para ampliar vagas da CNH MS Social em Nioaque

Milton - 0
Durante sessão plenária de terça-feira (25), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou Indicação solicitando ao Detran-MS e à Secretaria de Estado de Assistência...
Leia mais

Em solene, Hashioka homenageia relevantes personalidades com Medalha Coronel Adib

ANELISE PEREIRA - 0
Em reconhecimento aos relevantes serviços à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, 42 profissionais que atuam na proteção da população sul-mato-grossense foram homenageados...
Leia mais

Governo federal comemora redução parcial de tarifas agrícolas

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (20), que a retirada parcial da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros representa um...
Leia mais

Agetran divulga cronograma de interdições de trânsito para este sábado

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou o cronograma de interdições programadas para o dia 29 de novembro, além da programação especial...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia