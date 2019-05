As Dez Mais

Segunda-feira, 20 de maio de 2019.

Primeira:

O comentarista Zé Simão, da Band-FM saiu com mais essa: “Ministro Moro acostumado a comer Lula, vai para o STF comer lagosta, mas só daqui a um ano e meio. Durante esse tempo vai ter que engolir muitos sapos”.

Segunda:

Ministério Público está de “pêlo” arrepiado com o desembargador do TJMS, Paulo Alberto de Oliveira, que já foi Procurador-Chefe da Promotoria. Ele chamou os inquéritos do MP de “capengas” e atribuiu a isso a dificuldade de conseguir condenar envolvidos em desvios de verbas públicas.

Terceira:

O desembargador disse que os inquéritos são “capengas e sofríveis” e embora denunciem indícios de irregularidades as ‘iniciais’ são sofríveis. “Pediu que os coordenadores dos centros de ‘apoio operacional’ das Promotorias de Justiça tomem providências”. De quebra lamentou que os inquéritos feitos por promotores deixem “tudo” a desejar.

Quarta:

O PSD de Campo Grande fez sua convenção Municipal sábado e reelegeu em chapa única o Dr. Antônio Lacerda para um novo mandato de dois anos. Lacerda disse que agora o partido vai trabalhar a reeleição do prefeito Marcos Trad em 2020. Lacerda continuará na Secretaria de Governo do Município.

Quinta:

Juiz do TRE/MS multou em R$ 5 mil reais um eleitor que durante a campanha eleitoral passada “cascou a madeira” no então candidato a governador Reinaldo Azambuja. O magistrado entendeu que houve ofensa contra Reinaldo e que elas extrapolaram os limites da liberdade de expressão.

Sexta:

Nelsinho se mudou de “mala e cuia” para Brasília. Mudou de telefone, tirou a filha da escola e levou a família pra lá. Não atende telefone e quem quiser falar com ele que passe pelos dois “filtros” da sua assessoria daqui.

Sétima:

Neste ano, em 5 meses, a Petrobrás aumentou o preço da gasolina 21 vezes, totalizando 35,5% de alta num país de inflação anual de 5%. Dos 26 aumentos deste ano, apenas 5 deles fizeram uma redução ridícula nos preços. O lucro da Petrobras é de 4 bilhões.

Oitava:

Na greve dos caminhoneiros do ano passado a Petrobrás já havia aumentado o diesel em 69,78%, portanto, os aumentos continuaram e dizem que dia 26 – domingo – os caminhoneiros estarão apoiando as passeatas em favor do Bolsonaro. Eu divido.

Nona:

O churrasquinho de final de semana também está mais caro. A alta na arroba do boi puxou o preço “pra cima” e a carne ficou 6,33% mais cara. O filet mignon subiu 10,6%.

Décima:

Quem for nos Correios da Cônsul Assaf Trad vai sair de lá horrorizado com o atendimento. Ali, se botar uma tartaruga para aqueles atendentes tomar conta, ela vai fugir e voltar grávida e eles nem perceberão. Entende-se por que querem privatizar os Correios.

CHICITADA DO DIA!

O Garras, a Civil e o BPChoque estouraram um depósito de armas na tarde de ontem no Monte Líbano. Apreendidos 4 fuzis AK-47; duas espingardas calibres 12 e 22; 4 carabinas cal. 556; 1 Magnum 357; 17 pistolas 9 mm; silenciadores e carregadores. No ‘pacote’ um carro com queixa de roubo e um homem preso. A polícia trabalha sobre os assassinatos encomendados e não resolvidos. Hoje não tem chicotadas. Aplausos.;

Aniversariantes do dia!

Patrícia Esgaib; Dr. Josephino Ujacow; Camila abdul Ahad; Dr. Antonio Siufi Neto; A bela Dani Barili, Paulo Pedrossian de abrantes e o advogado Décio Braga.

Meus amigos!

Mj. Penrabel, dos Bombeiros; Sérgio Gonçalves da Comunicação do Governo do Estado; Falcão assessor parlamentar; Odilon do Ponto de Táxi do Hotel Deville, na Mato Grosso; Enelvo Felini, futuro prefeito de Sidrolândia; André Nogueira Borges, da Agraer; Paulo Pedrossian de Abrantes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Comentários