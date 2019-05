As Dez Mais

Quinta-feira, 02 de Maio de 2019.

Primeira:

Aniversaria hoje a cidade de Glória de Dourados, localizada na região sudoeste do estado. Próspera e acolhedora ela comemora hoje 62 anos e está sob a administração do prefeito Aristeu Nantes, do PEN.

Segunda:

A Mega-sena que tradicionalmente corre às quartas e sábados não correu ontem em virtude do Dia do Trabalho. A extração acontece hoje. O premio acumulado é de 125 milhões. Ainda dá tempo de fazer a sua fezinha.

Terceira:

A FAB promove de hoje até o dia 17, o segundo treinamento da Operação Tápio. Participam 600 “fabianos” e 300 militares das demais forças. Participarão de 50 aeronaves que já estão em nossa Base Aérea.

Quarta:

No Paraguai a bala comeu durante 20 minutos entre policiais paraguaios e bandidos ligados ao PCC. Saldo da fuzilaria: 5 mortos, um ferido grave, 6 presos e 13 fugidos. O furdunço aconteceu na Colônia Piray, próximo a Cel. Sapucaia.

Quinta:

Polícia Nacional do Paraguai divulgou o nome de dois mortos já identificados: Ruben Portuillho, 32; Elso Alan Riveiro Barros, 28. Outros três ainda não foram identificados. Presos: Roberto Nunes Portillo, 34; Laura Antunes Bogado, 26; Soriano Alfonzo Sanabria, 51; Emilton Leite da Silva Filho, Ronilson Gimenez Nunes, 17; Marcelina Nunes e Clemêncio Franco Martinez.

Sexta:

Ainda sobre o tiroteio em Colônia Piray, no Paraguai entre a Polícia Nacional e membros do PCC: Apreendidos 3 fuzis, rifles, pistolas com carregadores, celulares, notebboks, cartuchos 7.62, maconha, calças, botas e chapéus camuflados, coletes aprova de balas, 4 carros blindados e duas motos.

Sétima:

O alto preço do gás boliviano tornou seu consumo em nosso estado desinteressante. Fonte de energia barata, o ICMS cobrado pelo estado tornou o gás desinteressante para o consumo. No primeiro trimeste do ano passado o faturamento do ICMS do gás rendeu 108,9 milhões. Neste ano o recolhimento caiu para 83,3 milhões: queda de 25 milhões.

Oitava:

Para não desaparecer do mapa político no próximo ano, o PSB está cogitando passar o comando do partido para as competentes mãos do Dr. Ricardo Ayache. O vereador Carlão reconhece que “Se o PSB não trocar de mão desaparecerá na próxima eleição em Campo Grande. Até agora não se sabe se o Dr. Ricardo Ayache topará ser candidato a prefeito em 2020.

Nona:

Rose Modesto segue descontente no PSDB. Apesar do governador tentar compensar Rose e Beto, a deputada federal sabe que o partido nas mãos de Sérgio de Paula é favorável a Beto Pereira que teria sido uma “invenção política” do ex-Chefe da Casa Civil. O racha “tucano” está anunciado.

Décima:

Descoberto um plano para metralhar ministros do STF no Aeroporto de Congonhas. A PF está investigando notícias do submundo da bandidagem que correm na chamada ‘deep web’. O atentado já estava planejado e seria executado pela mesma rede terrorista que planejou o massacre à escola de Suzano, deixando 10 mortos. A segurança dos ministros foi reforçada.

CHICOTADA DO DIA!

A Secretaria de Educação do Estado está com um “abacaxi” nas mãos que precisa ser descascado urgentemente. Uma coordenadora “casca grossa” ligada ao deputado federal Beto Pereira teria provocado um “terremoto” com uma professora de aluno especial. O caso virou sindicância na Secretaria e testemunhas dos dois lados começarão serem ouvidas. Comenta-se que a hora que o caso vier à tona vai haver muito choro e ranger de dentes. Esse assunto merece ‘tripla’ chicotada.

Aniversariantes do dia!

Graziela Alencar; Dr. Valdir Custódio Superintendente do Procon Municipal; Empresário do Pontal da Grama Alê Miranda; Luiz Guilherme de Noronha Neto e a bela e simpática Mariana Zauith.

Meus amigos!

Dr. Lucas Mochi; Paulo Cavalheiro; Dr. Luiz Pedro Guimarães; Sultan Rasslan; Dr. Aloisio Franco de Oliveira Filho; Luiz da Semadur; Empresário Quirino Picolli; Riverton, da Semed; Ninho empresário da dupla Jads & Jadson. Rubão que está trazendo amanhã em Campo Grande o megashow de Eduardo Costa, no Ondara.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários