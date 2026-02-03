Zé Teixeira abre ano legislativo e renova compromisso com municipalismo

Com o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Casa de Leis, projetou um 2026 de intenso trabalho e decisões estratégicas para o futuro do Estado e do País. Durante a sessão solene de abertura, o parlamentar destacou a solidez administrativa de Mato Grosso do Sul e reafirmou que sua atuação continuará pautada no contato direto com o cidadão e no fortalecimento da economia regional.

Ao avaliar o cenário estadual, Teixeira enalteceu a continuidade das políticas públicas que colocaram o Estado em patamar de destaque nacional. “O Mato Grosso do Sul é um Estado maravilhoso, foi bem administrado pelo Reinaldo Azambuja e continua sendo bem cuidado pelo governador Riedel. Este ano promete muitos desafios, mas vamos seguir trabalhando pelo crescimento econômico, com mais emprego, educação, saúde e segurança”, afirmou o deputado.

Um dos pilares do mandato de Zé Teixeira é a presença constante nas bases. Embora reconheça a relevância das mídias sociais, ele defende que nada substitui o “olho no olho”. Segundo o parlamentar, as visitas presenciais nas glebas, nos assentamentos e nos distritos são as ferramentas que garantem um mandato participativo. “É preciso conhecer a realidade de cada comunidade. Faço questão de visitar município por município. As equipes do meu gabinete em Campo Grande e do meu escritório em Dourados também são fundamentais nesse processo, atuando diretamente onde o cidadão vive e produz”, pontuou.

Perspectivas – No campo nacional, o deputado manteve a coerência de sua trajetória, posicionando-se a favor de um projeto político de direita para o Brasil. Para Zé Teixeira, a responsabilidade fiscal é essencial para o futuro do País. “Um governo assistencialista que gasta mais do que arrecada, no meu ponto de vista, é irresponsável”, declarou, enfatizando que o equilíbrio das contas é o que permite investimentos reais em áreas prioritárias.

Para este novo ciclo legislativo, o deputado garante que o foco principal segue sendo a defesa intransigente do setor produtivo e a busca por investimentos que tragam dignidade para as famílias do campo e da cidade. “A experiência nos ensinou que o diálogo e o trabalho sério são as únicas ferramentas capazes de transformar a vida das pessoas. Nossas pautas continuam firmes: infraestrutura de qualidade nas escolas, atendimento eficiente nas unidades de saúde e estradas que garantam o escoamento da nossa produção”, concluiu Zé Teixeira.