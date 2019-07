Vereadora Dharleng Campos solicita instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua Salomão Abdala

Atendendo a pedidos dos moradores, foi instalado um semáforo no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua Salomão Abdala. A solicitação foi feita pela senhora Marta Ramires Duarte, proprietária do Mercado Rio Sul, que fez um abaixo assinado e colheu as assinaturas pelos bairros Campo Alto, Campina Verde, Pacaembu e Itamaracá. A demanda chegou até o gabinete da Vereadora que no mesmo instante tomou as devidas providências.

A parlamentar Dharleng Campos solicitou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) a devida operação e em menos de dois meses a solicitação foi atendida.

Os moradores sentiram-se muito preocupados com a situação do cruzamento que estava perigoso, causando acidentes e engarrafamentos. “Queremos vereadores igual a Dharleng Campos! Graças a Deus e a ela que esse semáforo foi instalado. A população agradece de coração pela atenção e por estar trabalhando visando o melhor para nossa região”, argumenta Roberto Roque Alves Corrêa, vice-presidente do bairro Campo Alto.

Para a Vereadora, o trânsito é um assunto bem delicado que envolve vidas e precisa de atenção. “Esses cruzamentos, principalmente em horários de muito movimento que é o início da manhã e o fim da tarde, se tornam perigosos com engarrafamentos e riscos de acidentes. Esse é o meu papel enquanto Vereadora, atender os pedidos da nossa gente, fiscalizar os serviços públicos e buscar sempre melhorias para a nossa cidade”, explica.

“Quero agradecer ao Prefeito Marquinhos Trad e também ao Diretor-Presidente da Agetran, Janine de Lima, por atenderem tão rápido nossa solicitação. A implantação desse semáforo veio em boa hora para os moradores e em especial aos motoristas”, finaliza a parlamentar.

Comentários