Vereador Otávio Trad apresenta projeto para criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande

Campo Grande está mais próxima da inclusão e da acessibilidade. Nesta terça-feira (22), o vereador Otávio Trad (PTB) apresentou Projeto de Lei n. 9.553/19 que prevê a criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande (CMILCG), que conta com apoio do vereador Carlão, que também assina o projeto.

A ideia do centro surgiu necessidade de atender a demanda apresentada pelo presidente da Associação de Famílias, Amigos, Profissionais e Pessoas Surdas de Mato Grosso do Sul (AFAPSMS), Adriano Gianotto ao vereador e ao prefeito Marquinhos Trad em reunião realizada no dia 18 deste mês da qual também participaram os vereadores Betinho, Delegado Welington, Dr. Cury, Eduardo Romero, Gilmar da Cruz, João César Mattogrosso e Junior. O encontro contou com o auxílio da servidora municipal Helga Silva Pereira Rosa, tradutora de Libras da Câmara Municipal de Campo Grande.

Conforme o texto do projeto, o CMILCG terá como objetivo facilitar a comunicação entre as pessoas surdas ou com deficiência auditiva e os servidores municipais que atuam, diretamente, com o atendimento ao cidadão. “A ideia é garantir que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva consigam se comunicar de forma adequada com os servidores municipais e assim melhorar o atendimento”, explica o vereador.

De acordo com o presidente da AFAPSMS, Adriano Gianotto, o centro representa uma grande conquista para a comunidade surda de Campo Grande. “O centro é de grande importância para o atendimento aos surdos. Acredito que os surdos estão satisfeitos, pois isso irá diminuir barreiras. Estamos felizes com esse projeto que é fruto de muito trabalho. Agradecemos também ao prefeito que assumiu esse compromisso com os surdos”, afirma Adriano.

O atendimento será feito com o auxílio do intérprete de Libras, que irá intermediar o diálogo entre surdos e o servidor municipal por meio de transmissão de vídeo ao vivo. Também haverá a disponibilidade de atendimento presencial, que poderá ser agendado ou solicitado em casos de urgência.

“Nós legisladores precisamos atuar para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços públicos. Como já existe em outras capitais do Brasil como Curitiba, Florianópolis e São Paulo, o Centro Municipal de Interpretação de Libras vai promover a integração da comunidade surda e garantir a acessibilidade das pessoas aos serviços públicos municipais. Com auxílio da tecnologia, por meio das transmissões ao vivo, conseguiremos melhorar o atendimento à comunidade surda de Campo Grande em todas as áreas”, finaliza o vereador.

