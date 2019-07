Vendas de carros para pessoas com deficiência cresce 41% em 2018

Mobility & Show Vale 2019, principal feira para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acontecerá de 12 a 14 de julho, no Clube Thermas do Vale, em São José dos Campos (SP)

A venda de carros para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida teve crescimento de 41% no ano de 2018 e, nesses seis primeiros meses de 2019 (janeiro a junho), subiu mais de 30%. Só em 2018, foram vendidos em todo o Brasil mais de 264.300 veículos com isenção de impostos para Pessoas com Deficiência e familiares, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef).

O desempenho crescente desse segmento deve-se ao maior conhecimento, pela população, da lei de isenção para pessoas com deficiência, que vigora há mais de 20 anos e que desde2013 estende-se a familiares das pessoas que não podem dirigir (com deficiência visual, mental, intelectual ou física grave), além de quem tem mobilidade reduzida em graus elevados, como: tendinite crônica e problemas graves na coluna, quadril, joelho e outros. Isso significa que, praticamente, 1 em cada 2 brasileiros tem direito à isenção de impostos na hora da compra de automóveis 0 Km. A maioria das pessoas desconhece essa informação, porém, isso é lei!

“Pela legislação vigente, o benefício ocorre para compra de automóveis 0 Km de até R$ 70 mil. Há isenção dos seguintes impostos: IPI, IPVA, IOF e ICMS”, informa Rodrigo Rosso, presidente da Abridef e organizador da Mobility Ribeirão Vale, mais importante feira de tecnologia e inovação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que acontecerá entre os dias 12 a 14 de julho, no clube Thermas do Vale, em São José dos Campos. Os automóveis com isenção de impostos são a grande atração do evento, inclusive com test-drive de veículos adaptados, com mais de 40 modelos de diversas marcas.

O Mobility & Show Vale 2019 é uma excelente oportunidade para as pessoas com deficiência e/ou seus familiares se atualizarem sobre a legislação e aproveitarem para conhecer os carros com isenção de impostos diretamente com as montadoras e concessionárias da região, que além das isenções, prometem condições especiais e descontos durante o evento. O evento oferecerá test-drive, infraestrutura, serviços e completa consultoria. Tudo gratuito, para aquecer ainda mais este mercado em franco crescimento. “A Mobility & Show Vale 2019 coloca as marcas das mais importantes montadoras de automóveis à disposição dos interessados. Os visitantes poderão realizar test-drive e obter todas as informações e orientações sobre a compra e as isenções, sem custo, tudo de graça, feito por especialistas e na hora”, informa Rodrigo Rosso.

Estarão presentes: Fiat, Jeep, Nissan, Volkswagen, GM, Honda, Toyota, Citroen, Caoa Chery, Renault, Suzuki, Peugeot, entre outras marcas. “A expectativa é que sejam realizados cerca de 500 test-drives em três dias de evento, com o objetivo de contribuir para o crescimento desse segmento do mercado automobilístico”, ressalta o organizador da Mobility & Show.

Mais informações: www.mobilityshow.com.br

