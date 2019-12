Com a vida cada vez mais atribulada dos pais, que normalmente permanecem o dia todo no trabalho, a realidade educacional brasileira vem mudando gradativamente. Manter os filhos na escola deixou de ser um luxo e passou para o campo da necessidade. Obviamente, além da segurança e do cuidado, o período integral precisa oferecer benefícios para a formação do aluno.

Por esse motivo, muitas escolas particulares começaram a oferecer a opção de turno integral, em que os estudantes têm acesso a diversas atividades extracurriculares. Dessa forma, eles são estimulados em suas potencialidades com um acompanhamento pedagógico adequado.

Neste post, vamos entender melhor as vantagens do período integral na escola, qual é o momento certo de matricular os filhos e alguns cuidados básicos que devem ser adotados na hora de escolher a instituição. Continue a leitura para saber mais!

Período integral sem remorsos

Antes de padecer pela culpa de estar distante dos filhos o dia todo, é importante avaliar seus conceitos de relacionamento em família. Dizer que qualidade de tempo é mais importante que quantidade é quase um mantra que ressoa na web e rodas de conversa, mas poucos explicam a aplicabilidade dessa fórmula.

O problema, de acordo com Içami Tiba, é que apesar de todas as facilidades que as tecnologias de comunicação nos proporcionam, ainda pensamos no relacionamento pais e filhos nos moldes do século passado.

Claro que é importante jogar conversa fora, ler uma história e brincar. Mas, com alguns cliques, é possível, ao longo do dia, acompanhar as notas ou simplesmente mandar um “oi”.

Uma opção com muitos benefícios

É equivocado pensar que o período integral é simplesmente passar a responsabilidade de estar com a criança para outras pessoas e, assim, ter mais tempo para o trabalho. Na verdade, é uma oportunidade de crescimento para o aluno! Essa modalidade reorganiza espaço e conteúdo, reestruturando a rotina da criança e do adolescente.

O período integral é um tempo dedicado às atividades extraclasse, que contribuem para o desenvolvimento intelectual e social das crianças, além de despertarem seu interesse para diferentes áreas. Com isso, os alunos desenvolvem mais atenção às disciplinas que cursam no horário regular.

Nesse cenário, a avaliação do aluno vai além das notas. Os resultados que ele demonstra em artes, esportes, nas atitudes diárias, nas interações e na convivência com os demais também contam.

São muitas as vantagens para a criança e o adolescente que vivencia o contraturno em ambiente escolar. Separamos 19 benefícios que vão dar suporte à sua decisão. Acompanhe!

1. Orienta os estudos e as tarefas

No dia a dia, o grande volume de distrações e ruídos dispersa o estudante e o desconcentra de suas atividades. Na escola em período integral, o aluno recebe orientação pedagógica especializada para organizar sua rotina. Desse modo, fica mais fácil planejar o tempo a ser dedicado a cada disciplina.

Outra vantagem para o aluno é que, com a presença diária de um pedagogo na escola, é possível desenvolver melhor o hábito de estudar, aprendendo técnicas para melhorar a concentração e assimilar o conteúdo das matérias escolares. Ao fazer as tarefas com instruções de profissionais capacitados, a criança aprende a distribuir melhor momentos de estudo e lazer.

Dessa forma, a criança aproveita adequadamente tanto a hora das obrigações como os períodos de relaxamento. Outro benefício é que, ao chegar em casa, o pequeno poderá desfrutar totalmente da companhia dos pais, uma vez que as tarefas estarão todas concluídas.

2. Aumenta o rendimento do aluno

Existe um tempo determinado para tudo no período integral: assistir às aulas, resolver questões sobre as disciplinas do dia, estudar, tirar dúvidas, praticar esportes, realizar atividades culturais e tecnológicas e desfrutar de momentos de lazer. Com a organização do tempo, proporcionando horas adequadas para cada atividade, os alunos alcançam um nível incrível de autonomia.

Nos estudos, muitos passam a procurar sozinhos por respostas a questões inerentes às disciplinas. Quando se deparam com alguma dúvida, eles sabem que podem contar com profissionais especializados, o que os incentiva ainda mais.

Com essa prática, observa-se uma substancial melhora no desempenho das crianças nas aulas regulamentares. A rotina bem organizada faz com que o estudante se localize no tempo, assimile bem o que está acontecendo e o que deve ser feito em cada momento.

3. Oferece diversidade de atividades

Como a escola integral tem uma carga horária extensa, os alunos são expostos a uma grande variedade de atividades ao longo do dia. E a aposta na diversidade não é à toa! A pluralidade serve para não deixar que a quantidade resulte em cansaço.

O planejamento e a variação de tarefas curriculares e extracurriculares são interessantes para os alunos. Essas táticas asseguram a motivação e o compromisso em aproveitar ao máximo tudo o que o período integral na escola oferece.

A diversidade ainda permite aos estudantes ampliarem seu universo desde a infância, com as várias opções de atividades, ajudando-os no desenvolvimento de suas habilidades e talentos. Os pedagogos e psicólogos presentes na escola não só conseguem identificar as aptidões e os gostos das crianças como as incentivam a praticar aquilo pelo que têm maior empatia.

4. Proporciona tranquilidade aos pais

Pais e mães que precisam trabalhar fora o dia todo para suprir as necessidades básicas da família encontram na escola integral uma solução. É um ambiente seguro, saudável, confortável e promissor — que também resolve o problema logístico para proporcionar atividades extracurriculares para o filho ao longo do dia.

Além disso, ao optar por uma escola integral em detrimento da contratação de uma babá, os pais se libertam da dependência de um só profissional. É bom levar em consideração que o trabalho de um tutor qualificado é caro e sem os benefícios de uma infraestrutura escolar. Atrasos ou ausências deixam de ser uma preocupação. Afinal, existe todo um cronograma a ser cumprido e um projeto pedagógico a ser respeitado.

5. Viabiliza e incentiva a prática de esportes

Muitos pais se penalizam quando percebem que seus filhos precisam (ou querem) praticar uma atividade física, mas, por questões de tempo e logística de trajeto, não podem levá-los. Além do mais, também é preciso considerar o custo adicional trazido pela matrícula em qualquer modalidade esportiva.

O período integral na escola resolve todas essas questões! Uma instituição de ensino qualificada terá à disposição da criança e do adolescente um leque de possibilidades em relação à prática de esportes, bastando apenas optar por aquelas com que o aluno se identifique.

A prática de atividades físicas desde a infância é importante não somente para a saúde. Ela contribui para a melhoria da qualidade de vida física, mental, emocional e social. Outra vantagem é que as modalidades esportivas também ajudam no desenvolvimento e na aprendizagem de vários valores.

Com o esporte, a criança aprende a viver melhor em sociedade, atender a normas de conduta em grupo, controlar impulsos e ansiedades, fazer amizades, melhorar a coordenação motora, ser responsável e perseverante, seguir regras de forma disciplinada, cooperar e superar a timidez.

Além de todos esses benefícios, também ganha em consciência do próprio corpo: a necessidade do cuidado, a compreensão dos pontos fortes e fracos e sua capacidade de superar limites.

6. Promove lazer, cultura e tecnologia

Na escola em período integral, o aluno tem à sua disposição uma diversidade de cursos, oficinas e recreações. Além das aulas tradicionais, são oferecidas oficinas de artesanato, artes plásticas, pintura, desenho, música, expressão corporal, além de aulas de dança, teatro, culinária, informática e até robótica.

O quesito recreação também é contemplado! Diariamente, as crianças e adolescentes são incentivados a participar de jogos pedagógicos, lanches coletivos, festivais, passeios, excursões e acesso à tecnologia.

O ensino integral preza por tecnologias aplicadas à educação e pela capacidade de inovação no ensino. A ideia é não apenas acompanhar as evoluções tecnológicas, mas também antecipar as novidades e aproveitá-las em recursos didático-pedagógicos.

Vale destacar que cada atividade executada é devidamente orientada por profissionais especializados. Esse contato mais aprofundado pode despertar o interesse do aluno e promover a descoberta de afinidades, sem deixar de lado as suas necessidades.

7. Ajuda a criar identidade e autonomia

Por favorecer o convívio social, a escola integral contribui (e muito) para a construção da identidade e da autonomia das crianças. Não se esqueça de que, por mais que a família seja o primeiro canal de socialização dos pequenos, a escola vem logo em seguida.

O contato com outros colegas desde cedo ajuda a estimular o autoconhecimento, começando pelo nome, pelas características físicas e pelos modos de pensar e agir. Conhecer a si mesmo e construir uma identidade significa entender os próprios desejos e gostos, além de certas habilidades.

Vale destacar que a criança construirá a própria identidade a partir das pessoas com as quais convive e estabelece os primeiros vínculos. Daí é que vem a importância de mantê-la durante todo o dia com profissionais gabaritados, capazes de ajudar na criação dessa identidade. Isso sem falar, claro, na constante parceria entre pais e escola.

A partir do reconhecimento da própria identidade, a criança começa a adquirir uma independência progressiva, que envolve se expressar por meio de linguagem e gestos, e a cuidar de si própria.

Isso se reflete em sua higiene pessoal e na alimentação. O pequeno também desenvolve o desejo de descansar e a capacidade de tirar uma soneca sozinho, além de tomar decisões e ter vontade própria. E tudo isso contribui também para que o aluno se torne um ser sociável.

8. Segue o modelo de países desenvolvidos

O ensino integral é uma tendência da educação moderna que já existe em diversos países de primeiro mundo, como Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Irlanda e Finlândia. Por lá, os alunos costumam ficar até 9 horas por dia na escola. Levando em conta que os jovens por aqui sempre estudaram apenas 5 horas por dia, fica claro como essa diferença pode afetar o nível educacional.

Falando mais um pouco sobre a experiência de outros países com a educação integral, podemos trazer à tona os modelos escolares dos países escandinavos, especialmente o caso da Suécia. Sabia que a adoção do sistema integral de ensino por lá é uma reivindicação feminina?

O embasamento por trás desse apelo envolve a ideia de que os filhos não são só da mulher e, portanto, sua educação deve ser partilhada entre a sociedade e a família, com equilíbrio de poder. Assim, o acesso à escola integral não é visto como assistencialismo, e sim como o cumprimento de um papel importante: o de colocar as crianças em contato com outras, bem como com adultos que contribuirão para seu crescimento.

Na prática, com a realidade educacional brasileira começando a dar sinais de mudança, o ensino integral vem se fortalecendo também aqui, em terras tupiniquins. A essa altura do texto, você também já deve ter chegado à conclusão de que esse modelo de ensino é ideal, pois conta com turmas menores, oferece atenção individualizada aos alunos e a gama de atividades é muito variada.

9. Leva o aluno a passar menos tempo no computador e nas redes sociais

Quando o aluno estuda somente em um horário, é normal que fique o restante do tempo ocioso, fazendo atividades que ele considera mais agradáveis — jogando videogame, mexendo no celular ou no computador, por exemplo. Com isso, as chances de desenvolver atividades acadêmicas e investir nos estudos caem bastante.

Porém, na escola integral, existem atividades para se realizar o tempo todo. Sem contar que, nela, o aluno é acompanhando por profissionais e especialistas, que contribuem para desenvolver suas habilidades. O resultado disso é menos ociosidade e tempo gasto com coisas contraprodutivas, como as redes sociais.

