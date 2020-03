Vale Universidade abre processo seletivo; saiba como se inscrever

O processo seletivo do Programa Vale Universidade abre às 8h desta terça-feira (03.03), como previsto em edital. O programa, que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e mantido pelo Governo do Estado, tem como objetivo oferecer ao acadêmico universitário de baixa renda a oportunidade de aprimorar sua formação profissional, mediante concessão de benefício social.

No PVU, o Governo do Estado arca com 70% da mensalidade, a Instituição de Ensino Superior com 20%, e o acadêmico com 10%. “É uma grande oportunidade para que esse estudante conclua seus estudos e sem dívidas no final. É fundamental uma leitura minuciosa de todas as informações durante o processo de inscrição. Informações incorretas podem ser decisivas na hora de concluir a ficha de inscrição”, alerta a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Para garantir a inscrição no processo seletivo 2020, o acadêmico deve acessar o site www.sedhast.ms.gov e seguir o passo a passo para participação no processo seletivo. Conforme a publicação de edital, poderá se inscrever no PVU o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta, e que preencha os demais requisitos constantes na resolução.

Após a etapa de inscrição e caso o acadêmico seja habilitado no processo, serão solicitados outros documentos que comprovem as demandas exigidas pelo programa. Também é assegurada à administração pública o direito de verificar as informações prestadas pelo interessado, por meio de visitas à residência, ao local de trabalho ou à instituição de ensino superior onde o candidato e beneficiário estiver matriculado. O período para inscrição no processo seletivo de 2020 termina no dia 17 de março, às 16h.

Clique aqui e acesse o link para inscrição no processo seletivo.

