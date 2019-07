Unigran Capital lança pós-graduação em Interiores e Lighting Design

Reconhecida como a melhor Instituição de Ensino Superior (IES) de Campo Grande – com base na nota máxima no Ministério da Educação (MEC) – a lança a pós-graduação presencial emAs inscrições já estão abertas e as aulas terão início 17 de agosto. São 18 meses de duração.

Inscreva-se na pós-graduação em Interiores e Lighting Design

O curso de pós-graduação em Interiores e Lighting Design oferece aos participantes, conceitos relacionados à interiores e a iluminação, explora a importância de conceitos relacionados ao morar bem e do uso da luz na concepção de projetos de interiores e luminotécnicos, considerando questões sustentáveis.

O profissional receberá formação para desenvolver projetos de interiores e de iluminação artificial e natural, definindo e desenvolvendo projetos com qualidade e beleza, projetos de ambientes internos e externos pensando na estética e na funcionalidade dos espaços.

O curso de especialização em Interiores e Lighting Design da Unigran Capital tem como público-alvo arquitetos e urbanistas, designers de interiores, designers de produtos, decoradores, artistas plásticos, profissionais da área de iluminação e demais interessados. A pós-graduação é coordenada pela Profa. Especialista Nádia Mattos.

“A pós-graduação em Interiores e Lighting Design terá foco na prática, com as metodologias ativas voltadas para as visitas técnicas e empresas parcerias que oferecerão os produtos e as demonstrações do que temos no mercado de trabalho. É uma área bem prática, para os alunos aprenderem não só o teórico, mas, desenvolverem aquilo que vão trabalhar no futuro como especialistas em Lighting Design”, explica a professora.

Além de infraestrutura física com laboratórios e salas de aulas modernas e elementos inovadores, o corpo docente da pós-graduação em Interiores e Lighting Design é formado por profissionais atuantes na área e proporciona aos alunos a troca de experiências e uma aproximação com a realidade do mercado.

Saiba mais sobre o curso de pós-graduação em Interiores e Lighting Design

A pós-graduação em Interiores e Lighting Design conceitua e apresenta as atuais necessidades do mercado brasileiro, mostrando as mais recentes tecnologias e capacitando os interessados para a prática de projetos de interiores e luminotécnica.

Com o atual crescimento do mercado imobiliário, há uma crescente necessidade de profissionais especializados nessa área, pessoas que pensem nos interiores e na iluminação de diversas áreas sob as regras da nova regulamentação.

A pós-graduação possui carga horária voltada a projetos. Assim, o curso apresenta ao aluno as principais áreas de atuação profissional: projetos residenciais, comerciais, efêmeros (cenografia, exposições e eventos).

Serviço

Unigran Capital

Rua Abrão Júlio Rahe, 325 – Centro

Campo Grande – MS

Contato: (67) 3389-3365 | (67) 3389-3353 | (67) 99196-4273 – WhatsApp

E-mail: pos.capital01@unigran.br

Saiba mais sobre os cursos de graduação e pós-graduação que a Unigran Capital oferece.