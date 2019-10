Unigran Capital assina convênio com universidade uruguaia e acadêmicos poderão fazer intercâmbio

O Centro Universitário Unigran Capital assinou acordo de cooperação com a UDE (Universidad de la Empresa) – instituição de ensino superior do Uruguai. Com o convênio, as instituições poderão realizar intercâmbio de acadêmicos, docentes e pesquisadores, implementação de projetos de pesquisa conjuntos, promoção de palestras e simpósios e atividades de extensão.

De acordo com o pró-reitor de ensino e extensão da Unigran Capital, Vinícius Soares de Oliveira, com a internacionalização da Unigran Capital, os acadêmicos poderão realizar intercâmbio em cursos iguais aos de origem (ou seja: um acadêmico de Ciências Contábeis da Unigran Capital poderá estudar no curso de Ciências Contábeis da UDE). Educação Física, Fisioterapia, Radiologia, Ciências Contábeis, Administração são alguns dos cursos que poderão entrar no programa.

A seleção será feita pelas coordenações de curso, mediante critérios preestabelecidos. Os acadêmicos interessados no programa de intercâmbio deverão procurar a coordenação do seu curso e solicitar a participação, até 1º de fevereiro de 2020. É importante que o candidato tenha nível de conhecimentos de língua espanhola compatível com o meio acadêmico.

“Após a transformação da Unigran em Centro Universitário, os dirigentes da UDE – que é a Universidad de La Empresa, do Uruguai -, enxergaram o Centro Universitário Unigran Capital como sendo promissor para fazer o intercâmbio. Estabeleceram contato e vieram do Uruguai para conversar. A princípio, o nosso maior objetivo é com a graduação, para enviarmos acadêmicos para lá e para eles enviarem acadêmicos para cá. Mas, também temos a possibilidade de intercâmbio docente, de pós-graduação e de mestrado”, explica o pró-reitor.

Com o intercâmbio, os acadêmicos da Unigran Capital terão a oportunidade de realizar parte da graduação no país vizinho, aprimorando competências técnicas, profissionais e ampliando sua bagagem cultural e acadêmica.

Durante o semestre que estiver realizando o intercâmbio, o acadêmico terá bolsa integral na Unigran Capital, porém, todos os custos relacionados à hospedagem, alimentação e deslocamento ao Uruguai, ficarão a cargo do acadêmicos. O programa de intercâmbio deverá ser renovado semestralmente, caso o acadêmico tenha interesse de realizar mais de um semestre na instituição parceira.

“Na parte cultural, os acadêmicos vão conhecer outro país e outra cultura. Terão a possibilidade de estudar com professores de outro universo e que conhecem os negócios de outro país, como o setor público e privado acontecem nesse país. Poderão desenvolver network profissional e contatos para pesquisas futuras em mestrado, doutorado”, cita o pró-reitor.

Ainda segundo Oliveira, a realização do intercâmbio será um diferencial para os acadêmicos da Unigran Capital no mercado de trabalho. “Será um diferencial quando eles participarem de um processo seletivo em uma empresa, principalmente, multinacionais. Eles terão uma visão mais macro de mundo e conseguirão entender como as coisas mudam de país para país”, exemplifica. A Unigran Capital também já está preparada para receber alunos da universidade uruguaia.

A UDE

A Universidad de la Empresa é uma instituição uruguaia renomada, com 20 anos de fundação. Possui campus em Colônia, Punta del Leste e Montevidéu. Conta com forte vínculo com o setor empresarial e o apoio das mais importantes Câmaras de Negócios e Associações Profissionais do país.

A UDE já possui convênio com universidades brasileiras em sua política de internacionalização, entre elas a PUC Paraná e PUC São Paulo e as federais de Brasília, Minas Gerais, São Carlos, Rio Grande do Sul, Fluminense entre outras.

