UEMS e PMMS realizam primeiro encontro do PROERD

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do Núcleo de Estudos em Análise do Discurso (NEAD), e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realizam o “I Encontro Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD): Prevenção e Segurança Pública”, no dia 18 de outubro, na unidade da UEMS de Campo Grande.

O Projeto “Diagnóstico PROERD” completa 22 anos do desenvolvimento de atividades preventivas em escolas das redes pública, municipal e estadual, e particular do estado de Mato Grosso do Sul.

O evento tem o propósito de proporcionar a troca de experiências acadêmicas entre pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de segurança pública que se dedicam ao estudo da constituição, formulação e circulação dos discursos, sobretudo, sobre prevenção e segurança pública.

A programação traz palestras, minicursos, apresentação de trabalhos, além do lançamento do livro “Diagnóstico Proerd: uma introdução ao estudo dos discursos de alunos e professores que vivenciaram o Programa Educacional de Resistência às Drogas”.

As inscrições com apresentação de trabalho ocorrem até 11 de outubro e como ouvinte até 16 de outubro.

Saiba mais em: https://www.even3.com.br/diagnosticoproerd2019/

