UBS estrela do sul recebe primeiro “Sesau Itinerante”; objetivo é aproximar gestão e usuários do SUS

O gabinete do secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, foi transferido na quarta-feira (12) para a UBS Estrela do Sul, na Região do Segredo, para o primeiro “Sesau Itinerante”, com o objetivo de ouvir as demandas da unidade e da população atendida.

Além de acolher as solicitações, o secretário despachou documentos e orientações do Gabinete Itinerante com os superintendentes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para executarem as medidas acordadas.

Uma das lideranças presentes foi o presidente do Bairro Estrela do Sul e membro do Conselho Local e Regional de Saúde, Davi Ângelo da Silva, que elogiou a medida inédita de transferir o gabinete para a unidade. “Esse contato é necessário para ele ouvir as nossas reclamações e sugestões para melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população. Nossa unidade precisa de muitas melhorias e o secretário já pediu para as equipes fazerem o que for necessário e possível”, disse ele.

Para a gerente da unidade Carolina Rodrigues Ferreira da Conceição, “a visita mostra o compromisso da gestão em conhecer de perto a realidade de cada unidade e atender as demandas apresentadas. Aqui, por exemplo, alguns reparos nos banheiros já melhoram a ambiência, o atendimento da população e do local de trabalho dos quase 80 servidores que atuam na unidade”.

O secretário José Mauro Filho ressaltou a importância de estar próximo da população. “Quando estamos próximos da população, conseguimos entender as necessidades de cada local e atender de maneira satisfatória as demandas apresentadas. Ouvir a comunidade é uma estratégia para aproximar, ainda mais, a gestão do usuário”, disse ele.

Para a superintendente da Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a “medida contribui para identificar o que precisa ser melhorado e aprimorado dentro da unidade, priorizando o paciente e os anseios deles”.

A expectativa é que ao menos uma unidade seja visitada por semana, levando toda a equipe da gestão ao local, para conhecer de perto a realidade dos trabalhadores da saúde, da população e dos pacientes.

