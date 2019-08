TV ABERTA: Técnicos da Assembleia Legislativa visitam instalações da SGI e TVE

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa, agendou com o Superintendente de Gestão da Informação (SGI), Alessandro Menezes, a visita da equipe técnica da Casa de Leis para firmar parceira de utilização do sistema de fibra ótica do Estado, visando a transmissão do sinal da TV Assembleia junto com a TVE. Os técnicos também foram na sede da TVE Cultura para análise de todos os itens que serão necessários para concluir o projeto de inserção da TV Aberta no Poder Legislativo.

“Pedi aos especialistas aqui da AL, que fossem ao SGI e à TVE para a finalização do projeto de implantação da TV aberta. Será uma importante conquista para os sul-mato-grossenses, pois a Assembleia Legislativa ficará ainda mais transparente. Com o canal aberto, todo o Estado poderá acompanhar as ações dos deputados”, afirmou Teixeira.

Na equipe estavam os servidores da Assembleia Legislativa Paulo Zandoná (Gerente de T.I), Renata Macedo (Engenheira), Néder Schabib (Arquiteto), Osni Moreira de Souza (Consultor Jurídico da 1ª Secretaria do Poder Legislativo).

Sinal aberto – O projeto de TV Aberta na Casa de Leis conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da FERTEL. Serão promovidas as retransmissões da TV Senado, TV Câmara e também da TV Assembleia.

Atualmente é possível acompanhar as transmissões da TV Assembleia no Youtube, Facebook e nos canais da NET.

Comentários