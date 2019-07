Tudo pronto para a 8ª Feijoada da Solidariedade em Aquidauana

Contagem regressiva para a 8ª Feijoada da Solidariedade, festa tradicional que acontece todos os anos em Aquidauana e organizada pela médica Viviane Orro. Será no sábado, dia 6 de julho, na Arena Santo Cruz, a partir das 11 horas. A cada edição o evento beneficia uma entidade filantrópica; neste ano os contemplados com a renda das vendas da camiseta – que é a entrada para a festa – é a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Aquidauana e Anastácio.

Conforme a Viviane Orro, o principal tempero que tornou a Feijoada da Solidariedade um sucesso irresistível é ajudar a quem precisa. É, essencialmente, fazer o bem. “Este ano, os recursos serão aplicados na construção da sede da instituição contemplada, para atender nossos amigos autistas com mais conforto”, observa a médica.

Menu

O cardápio completo da Feijoada da Solidariedade vai muito além do feijão com arroz. Tem farofa, couve, laranja e abacaxi para acompanhar. Como entrada o delicioso caldinho de feijão com molhos apimentados, alho frito, vinagrete e cheiro verde. E a bebida que tradicionalmente acompanha a feijoada será servida em proporções monumentais. A caipirinha será preparada numa caixa d’agua grande o suficiente para receber 72 litros de cachaça, 72 litros de soda limonada, 50 quilos de limão, 20 quilos de açúcar e muito, muito gelo.

Animações

E não poderia faltar música nesta festa que espera receber no mínimo 500 convidados. A animação fica por conta dos shows com a dupla Lucas e Fagner, Grupo Sampri e Alex & Yvan. Samba e sertanejo da melhor qualidade, moda caipira e música ao gosto do freguês. As crianças terão espaço kids reservado com brinquedos e o serviço de Buffet, que para os baxinhos, será liberado meia hora antes da programação para os adultos.

Amigos dos Autistas

Fundada em 8 de junho de 2018 e ainda sem sede própria, a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista atende cerca de 20 famílias e aumenta cada dia mais sua rede de atendimento. A presidente da Associação, Adriana Ferreira Duarte, destaca que o grupo realiza reuniões, conscientizações e visitas às escolas para divulgar a temática do autismo, mas necessitava de uma parceria importante para estruturar o grupo.

“Essa parceria representa dignidade e respeito. Até então nós não éramos vistos aqui na região. A partir desse apoio do deputado estadual Felipe Orro e sua esposa Viviane, seremos notados e respeitados. É uma ajuda muito bem-vinda que vai nos fortalecer e viabilizar a chegada de novos associados”, explica a presidente da Associação.

Adriana afirma que à ajuda chega “em boa hora” já que atualmente, a sede funciona em sua casa, e de acordo com ela, dificulta o acolhimento adequado às pessoas que vêm em busca de informações sobre o autismo, “o montante arrecadado na Feijoada da Solidariedade 2019 será empenhado na construção da sede da instituição”.

Outras Edições

Nas sete edições anteriores da Feijoada da Solidariedade, foram atendidas as seguintes entidades: Projeto Padrinho (2008); Pastoral da Criança (2013); Pestalozzi (2014); Apae e Sociedade Missionária Ebenézer (2015); Lar Bethânia (2016); Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (2017) e; Projeto Adote 1 Atleta (2018). A escolha da entidade a ser contemplada é feita com muita antecedência pela organização do evento, atendendo às solicitações encaminhadas.

Serviço: A 8ª edição da Feijoada da Solidariedade acontece no dia 6 de julho, a partir das 11h, na Santo Cruz Arena Show, em Aquidauana. O evento já tem confirmadas as participações do grupo de samba Sampri e da dupla sertaneja Alex e Yvan. O ingresso é a camiseta, que já pode ser adquirida na Panificadora Viana e NG Centro Automotivo, em Aquidauana, nos valores de R$ 60 (área externa), R$ 80 (geral) e R$ 100 (camarote). Em Campo Grande, o pedido pode ser feito através do telefone 99952-4800 (Eva Dantas).

Comentários