Trio Trombeta realiza Marcha para Jesus no interior de MS

No último fim de semana o projeto social Unidos pela Fé do deputado estadual Lidio Lopes, através do Trio Elétrico Trombeta participou de eventos nas cidades de Rio Brilhante, Dourados e Bonito.

Na quinta-feira (26) a carreta realizou a Marcha para Jesus em Rio Brilhante durante as comemorações dos 90 anos de emancipação política do município.

No sábado (28) foi a vez de Dourados com a 1ª Cruzada Evangelística Bom Samaritano reunindo centenas de pessoas adorando ao Senhor no Trio. O evento foi organizado pelo Ministério Profético Som do Avivamento e ofereceu diversas atrações para a população dentre eles serviços de saúde e cortes de cabelo, além de diversão para a criançada. Para o pastor Anderson Marques a parceria como deputado foi de suma importância para realização do evento. “Agradecemos de coração toda a atenção depositada no nosso evento do deputado Lidio”, destaca o pastor.

Encerrando o fim de semana, no domingo (29) o Trio Trombeta esteve pelo terceiro ano consecutivo na 5ª Cavalgada de Bonito, reunindo mais de 400 cavaleiros de 17 municípios do Estado. Segundo Paulo Locutor, organizador do evento, a carreta foi fundamental para que pudesse ser feito o desfile pelas principais ruas de Bonito.

Desde de 2017, quando inaugurou no aniversário da Capital, com a Marcha para Jesus, o trio elétrico “Trombeta” tem percorrido o interior do estado. A iniciativa do deputado Lidio Lopes também teve o intuito de atender a solicitação dos conselhos de pastores para a realização da Marcha para Jesus, bem como eventos gospel nos municípios do Estado,como Corumbá, Bonito, Água Clara, Rochedo, Dourados, Nova Alvorada, Inocência, Juti, Três Lagoas, Antonio João,Pedro Gomes, Ivinhema, Rio Brilhante e outros.

Comentários