Trânsito é tema da exposição criando e recriando da creche da Santa Casa

Todo ano o CEI (Centro de Educação Infantil) Maria Aparecida Moraes D’Ávila, a creche da Santa Casa de Campo Grande, realiza no mês de outubro o projeto “Criando e Recriando” que expõe os trabalhos desenvolvidos pelos alunos sobre temas diversos. As atividades são elaboradas com materiais reciclados para trabalhar a conscientização das crianças sobre o aproveitamento de algo que iria para o lixo e pode ser transformado em algo bonito e útil. Este ano o tema é “Trânsito” e foram realizadas rodas de conversa e atividades que remetem a responsabilidade e o cuidado que todos devem ter no trânsito. A exposição segue até sexta-feira (25), no saguão térreo do hospital.

A coordenadora do CEI, Fabíola Rossi, explica a escolha do tema: “O tema escolhido é uma forma de conscientizar as crianças e, por meio delas, seus familiares sobre os direitos e deveres de todos no trânsito. Como é função da Educação Infantil formar cidadãos conscientes, críticos e participativos, nada mais coerente que fazer da educação do trânsito uma aula de cidadania plena, onde os princípios partem dos deveres e chegam aos direitos”, explicou.

Nesta tarde (21) as crianças receberam a visita da sargento, Luciene de Fátima Oliveira, e do sargento, Márcio Camargo, do projeto Cematran (Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito) da Polícia Militar Rodoviária, que promoveram momentos recreativos e de lazer com os jogos lúdicos de trânsito e palestraram sobre o tema com as crianças da creche.

O Cematran, com sede no Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) em Campo Grande, e outro na cidade de Três Lagoas, trabalha com atividades lúdicas de conscientização voltadas ao público infanto-juvenil, com ensinamentos de cidadania, ética, dicas de segurança, tais como respeitar as placas de sinalização e a importância do uso do cinto de segurança e demais atitudes voltadas a prevenção de acidentes de trânsito, pois visa formar agentes multiplicadores de trânsito, formando futuros condutores e cidadãos mais conscientes.

Junto com a exposição, o Coral Infantil da Santa Casa, sob a regência do maestro, Teófilo Rafael, fará duas apresentações, a primeira no dia 24 de outubro, às 14h, e a segunda, no dia 25, às 8h30.

